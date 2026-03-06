장기 체류형 해양치유 프로그램 본격 가동

1박 2일부터 최대 5박 6일 맞춤형 휴식 제공

전남 완도군이 해양치유 활성화와 생활 인구 확대를 위해 오는 4월부터 '장기 체류형 해양치유 프로그램'을 본격적으로 운영한다고 6일 밝혔다.

이번 프로그램은 바다, 숲, 섬 등 완도 전역을 하나의 거대한 치유 공간으로 활용하는 것이 특징이다. 단순한 관광 동선에서 벗어나 참가자의 신체적·심리적 회복 흐름에 맞춰 해양치유, 해양기후치유, 산림치유, 섬 투어, 해양 활동(전복 채취 등), 치유 식단 체험 등을 제공한다.

일정은 1박 2일부터 최대 5박 6일까지 선택할 수 있다. 특히 2박 3일 특화형 프로그램은 맨발 걷기와 캠핑 리트릿(Retreat), 가족 특화, 번아웃 극복, 치유 푸드 등 완도만의 자연환경을 결합한 테마형 콘텐츠로 꾸려진다.

아울러 스트레스 및 우울, 수면 장애, 근골격계·대사 질환 등 건강 관리가 집중적으로 필요한 대상자를 위한 별도의 맞춤형 치유 프로그램도 마련했다.

군은 늘어나는 치유 수요를 반영해 참가자들의 경제적 부담을 대폭 낮춘다. 프로그램 비용의 최소 30%에서 최대 70%까지 지원해, 심신 회복이 필요한 중장년층과 환자, 가족 단위 관광객 등의 폭넓은 참여를 유도할 방침이다.

프로그램 운영과 함께 참가 전후의 건강 상태, 심리 지표, 생체 데이터 등을 측정해 치유 효과도 꼼꼼히 검증한다. 군은 수집된 데이터를 바탕으로 프로그램의 효과를 객관적으로 확인하고 표준화된 운영 매뉴얼을 구축할 계획이다.

향후 완도의 다양한 콘텐츠를 결합한 체류형 치유 관광 상품도 지속해서 발굴하고 상품화에 나선다. 체류형 해양치유 프로그램이 활성화되면 생활 인구 확대는 물론, 숙박 및 음식업 등 지역 상권에도 큰 활력을 불어넣을 것으로 전망된다. 신청 방법 및 기타 자세한 사항은 4월 초 완도해양치유센터와 완도군 누리집을 통해 공지될 예정이다.

군 관계자는 "완도의 우수한 치유 자원을 활용한 체류형 해양치유 프로그램이 국민 건강 증진에 도움이 될 수 있도록 운영에 박차를 가하겠다"고 말했다.

