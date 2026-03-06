군, 환경교육선 도입 용역 보고회 개최

남한강 체험형 환경교육선 건립 추진

‘환경수도 양평’ 프로젝트 출항

경기 양평군(군수 전진선)은 지난 5일 생활문화센터 씨어터양평에서 '양평군 환경교육선 운영 기본 및 실시설계 용역 착수보고회'를 개최하고 환경교육선 도입을 위한 본격적인 설계 절차에 착수했다.

양평군(군수 전진선)이 지난 5일 생활문화센터 씨어터양평에서 '양평군 환경교육선 운영 기본 및 실시설계 용역 착수보고회'를 개최하고 있다. 양평군 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 보고회에는 전진선 양평군수를 비롯해 부군수, 사회기관·단체장, 환경교육위원, 어업·수상레저업 관계자, 현직 선장, 공무원 등 약 75명이 참석했다.

이번 용역 기간은 2026년 2월 26일부터 8월 24일까지 180일간이며, ㈜동명기술공단종합건축사무소가 수행하고 있다.

용역의 주요 내용은 △기초자료 및 현지 조사 △기존 타당성 조사 재검토 △설계 기준 및 조건 설정 △환경교육선 기본 및 실시설계 △하천점용허가 및 선박검사기관 승인 등이다.

이날 보고회에서는 선착장 위치, 운항 코스, 선박 디자인, 타지역 운영 실패 사례 검토, 하천점용 협의 및 허가, 향후 운영 방안 등 환경교육선 사업 추진에 필요한 주요 검토 사항에 대해 다양한 의견이 제시됐다.

특히 선착장 후보지로 강상체육공원, 갈산공원, 갈산카누부, 생활문화센터 등이 논의됐으며, 운항 코스는 대하섬 순환코스, 대하섬 탐방코스, 운심리 수풀로 탐방코스, 두물머리 코스 등이 검토 대상에 포함됐다.

군은 이번 용역을 통해 남한강 수변을 활용한 체험형 환경교육 프로그램을 확대하고 지역 생태자원을 연계한 환경교육 기반을 강화할 계획이다.

전진선 양평군수는 "환경교육선은 남한강의 자연과 생태를 직접 체험하며 배울 수 있는 새로운 환경교육 모델이 될 것"이라며 "이번 용역을 통해 안전성과 환경성을 충분히 검토하고 군민과 방문객이 함께 이용할 수 있는 의미 있는 환경교육 공간으로 조성해 나가겠다"고 말했다.

양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



