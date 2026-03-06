'2026 봄 공감글판' 메시지 게시

BNK경남은행은 '2026 봄 공감글판'을 BNK경남은행 본점 외벽에 게시했다고 6일 밝혔다.

이번 봄 공감글판에는 조동화 시인의 시 '나 하나 꽃피워' 중 일부가 발췌된 '나 하나 꽃피워 달라지겠냐고 말하지 말아라, 네가 꽃피고 나도 꽃피면 풀밭이 온통 꽃밭이 되는 것 아니겠느냐'이라는 문구가 캘리그라피로 표현됐다.

2026 봄 공감글판. 경남은행 제공 AD 원본보기 아이콘

개인의 작은 실천이 얼마나 중요한지를 강조하고 있으며 한 사람이 꽃을 피우면 주변이 달라지고, 그 변화가 확산돼 결국 세상이 꽃으로 가득 찬다는 내용이 담겼다.

사회공헌홍보부 이명훈 부장은 "힘들고 어려운 시기를 이겨내고 희망찬 봄이 오길 바라는 마음으로 2026 봄 공감글판을 기획하게 됐다. 2026년에는 지역민과 고객들에게 좋은 일만 가득하기를 희망한다. 세상이 꽃밭처럼 아름답게 변할 수 있도록 BNK경남은행에서도 지역 사회를 위해 다양한 노력을 기울이겠다"고 말했다.

BNK경남은행은 지역 사회에 희망의 메시지를 전하고 문화적 감성을 공유·고취하기 위해 계절마다 '공감글판 사업'을 추진 중이다.

Advertisement

한편 BNK경남은행은 지역민들에게 문화 예술 향유 기회를 제공하기 위해 BNK경남은행 본점 1층 내 BNK경남은행갤러리에서 '대관 전시'를 무료로 진행하고 있다.

AD

BNK경남은행이 속한 BNK금융그룹에서도 매달 무료 예술 프로그램인 'Play on BNK 문화공연'을 선보이는 등 지역민들을 위한 다양한 문화 행사를 개최하고 있다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>