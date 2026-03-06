새마을협의회 주관 생신상 나눔 행사

주민 40여 명 참여 속 세대 잇는

따뜻한 마을 복지 실천

경북 의성군 점곡면에서 지역 어르신을 위한 따뜻한 나눔 행사가 열려 눈길을 끌고 있다.

의성군(군수 김주수) 점곡면 새마을협의회(회장 김종태)는 지난 4일 동변3리 마을회관에서 '어르신 생신상 차림 행사'를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 마을 대동회와 함께 마련된 자리로, 마을 주민과 새마을협의회 회원 등 40여 명이 참석해 어르신들의 생신을 축하하며 뜻깊은 시간을 보냈다.

참석자들은 회원들이 정성껏 준비한 음식과 다과를 함께 나누며 어르신들의 건강과 장수를 기원했다. 특히 주민들이 직접 생일상을 준비하고 축하 인사를 전하는 등 세대 간 정을 나누는 따뜻한 공동체 분위기가 이어졌다.

점곡면 새마을협의회는 2022년부터 매년 어르신 생신상 차림 행사를 이어오며 지역 어르신에 대한 감사와 공경의 마음을 전하고 있다. 이 행사는 단순한 축하 자리를 넘어 마을 공동체의 유대감을 강화하는 대표적인 나눔 활동으로 자리 잡고 있다.

김종태 새마을협의회장은 "작은 정성이지만 어르신들께 기쁨이 되길 바라는 마음으로 준비했다"며 "앞으로도 지역 어르신을 위한 다양한 나눔 활동을 지속해서 이어가겠다"고 말했다.

김창수 점곡면장은 "어르신을 공경하는 문화는 지역 공동체의 가장 중요한 가치"라며 "꾸준한 봉사활동으로 따뜻한 지역사회를 만들어가고 있는 점곡면 새마을회의 노고에 감사드린다"고 전했다.

한편 점곡면 새마을협의회는 환경정화 활동과 취약계층 지원 등 다양한 봉사활동을 통해 지역사회 나눔 문화 확산에 앞장서고 있다.

영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



