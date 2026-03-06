지정감사인 신청·배정 절차 금감원에 질의
토스 기업가치 10~20조원 수준

핀테크 기업 토스(비바리퍼블리카)가 미국 증시 기업공개(IPO) 이후 국내 증시에도 순차적으로 상장하는 방안을 검토하고 있다.


연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

6일 금융투자업계에 따르면 토스는 최근 금융감독원에 국내 상장을 위한 지정감사인 신청 및 배정 절차와 관련한 가이드라인을 질의했다. 지정감사인 신청은 상장을 준비하는 기업이 금융당국이 지정한 회계법인을 통해 상장 전 회계감사를 받기 위한 절차다.

토스는 그동안 미국 증권거래위원회(SEC)와 현지 증시 상장을 위한 사전 협의를 진행하는 등 미국 상장을 준비해 왔다. 업계에서는 이르면 올해 상장이 이뤄질 가능성도 거론되고 있다.


업계에서는 토스가 미국 증시 상장 이후 국내 증시에도 상장하는 수순을 검토할 가능성이 크다는 관측이 나온다. 두 시장에 순차적으로 상장할 경우 자금 조달 측면에서 유리할 수 있다는 분석이다.

Advertisement

현재 토스의 기업 가치는 약 10조~20조원 수준으로 평가된다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"밥줄부터 끊길 판"…이란, 호르무즈 막았다가 역풍 맞나 "밥줄부터 끊길 판"…이란, 호르무즈 막았다가 역...
AD

토스관계자는 "성공적인 상장을 위해 다양한 시나리오를 검토 중"이라며 "구체적인 추진 내용에 대해서는 확인해 줄 수 없다"고 말했다.


김민영 기자 argus@asiae.co.kr
영문 기사 보기

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

함께 보면 좋은 기사

새로보기
Advertisement
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

오늘의 인기정보

AD

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
내 집 마련 준비 레벨 테스트

내 집 마련 준비 레벨 테스트

당신의 부동산 지식·실행력, 어느 정도 인가요?
Advertisement

취향저격 맞춤뉴스

오늘의 추천 컨텐츠

AD

오늘의 인기정보

AD

맞춤 콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

많이 본 뉴스

AD
Advertisement

당신을 위한 추천 콘텐츠

Advertisement
Advertisement

놓칠 수 없는 이슈

Advertisement