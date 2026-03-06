지정감사인 신청·배정 절차 금감원에 질의

토스 기업가치 10~20조원 수준

핀테크 기업 토스(비바리퍼블리카)가 미국 증시 기업공개(IPO) 이후 국내 증시에도 순차적으로 상장하는 방안을 검토하고 있다.

6일 금융투자업계에 따르면 토스는 최근 금융감독원에 국내 상장을 위한 지정감사인 신청 및 배정 절차와 관련한 가이드라인을 질의했다. 지정감사인 신청은 상장을 준비하는 기업이 금융당국이 지정한 회계법인을 통해 상장 전 회계감사를 받기 위한 절차다.

토스는 그동안 미국 증권거래위원회(SEC)와 현지 증시 상장을 위한 사전 협의를 진행하는 등 미국 상장을 준비해 왔다. 업계에서는 이르면 올해 상장이 이뤄질 가능성도 거론되고 있다.

업계에서는 토스가 미국 증시 상장 이후 국내 증시에도 상장하는 수순을 검토할 가능성이 크다는 관측이 나온다. 두 시장에 순차적으로 상장할 경우 자금 조달 측면에서 유리할 수 있다는 분석이다.

현재 토스의 기업 가치는 약 10조~20조원 수준으로 평가된다.

토스관계자는 "성공적인 상장을 위해 다양한 시나리오를 검토 중"이라며 "구체적인 추진 내용에 대해서는 확인해 줄 수 없다"고 말했다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr



