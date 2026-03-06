국문 공시와 동시성 강화

해외 투자자 정보 접근성 제고

한화시스템이 한국거래소가 선정하는 '2025년도 유가증권시장 영문공시우수법인'에 이름을 올리며 공시 역량을 인정받았다.

한화시스템이 지난 5일 한국거래소로부터 ‘2025년도 유가증권시장 영문공시우수법인’에 선정돼 수상을 하고 있는 모습. 사진 왼쪽 정규일 한국거래소 유가증권시장본부장, 오른쪽 탁진희 한화시스템 전략기획실장. 한화시스템 제공 AD 원본보기 아이콘

한화시스템은 5일 한국거래소로부터 '2025년도 유가증권시장 영문공시우수법인'으로 선정됐다고 밝혔다.

한국거래소는 매년 공시 정보를 신속하고 정확하게 제공해 투자자 신뢰 제고와 시장 투명성 강화에 기여한 기업을 공시우수법인으로 선정하고 있다.

한화시스템은 지난 1년 동안 국문 공시와의 동시성을 높이기 위해 의무 공시 대상이 아닌 주요 경영 사항에 대해서도 적시에 영문 공시를 제공해 왔다. 이를 통해 해외 투자자의 정보 접근성을 높이고 자본시장 발전에 기여한 점이 평가돼 이번 영문공시우수법인에 선정됐다.

한화시스템은 2019년 11월 유가증권시장 상장 이후 주주친화 정책의 일환으로 투자자에게 유용한 정보를 적시에 제공하는 데 힘써왔다.

상장 이후 지난해까지 총 235건의 영문 공시를 제출하며 해외 투자자에게도 국문 공시와 동일한 수준의 정보를 신속하게 제공해 왔다.

또 회사 공식 홈페이지에 이사회 현황, 재무정보, 실적 발표 자료, ESG 경영 현황 등을 영문으로 제공해 외국인 투자자의 정보 접근성을 높이고 있다.

이번 선정으로 한화시스템은 불성실공시법인 지정 유예(5년간 1회)를 비롯해 선정 후 1년간 연부과금 및 추가·변경 상장 수수료 면제, 공시 담당자 연례교육 이수 면제 등의 혜택을 받게 된다.

탁진희 한화시스템 전략기획실장은 "앞으로도 신속하고 정확한 공시를 통해 국내외 투자자와의 소통을 강화하고 자본시장의 신뢰도를 높이는 데 기여하겠다"고 말했다.

