토스, 뷰티 소상공인 브랜드 300여곳 육성…중기부 사업수행

토스쇼핑·애즈 결합…컨설팅·브랜딩, 매출성장 지원

토스는 연말까지 뷰티 소상공인이 운영하는 브랜드 300곳을 집중적으로 육성한다고 6일 밝혔다.

이는 중소벤처기업부가 추진하는 '2026년 온라인 브랜드 소상공인 육성사업'의 일환이다. 플랫폼 데이터·마케팅 역량을 활용해 소상공인 온라인 판로 확대와 브랜드 성장을 지원하는 사업이다.

토스는 플랫폼사를 모집하는 이번 공모에서 수행기관으로 선정됐으며, 전담 영업 담당자를 배치해 브랜드별 맞춤 컨설팅을 제공할 계획이다.

토스쇼핑 내 쿠폰 기획전·하루 특가 등 노출 기회를 통해 판매 촉진을 지원한다. 토스애즈의 광고 운영 역량도 결합한다.

입점 지원을 넘어 마이데이터를 활용해 매출 구조 개선과 브랜드 포지셔닝 전략까지 함께 설계할 계획이다.

하반기에는 육성 셀러를 대상으로 인플루언서 협업 등 추가 홍보 프로그램도 진행할 예정이다.

자세한 신청 자격과 방법은 한국중소벤처기업유통원 '판판대로' 사이트에서 확인할 수 있으며 다음 달 2일까지 신청하면 된다.

토스 관계자는 "토스가 보유한 데이터와 마케팅 역량을 결합해 뷰티 소상공인의 실질적인 매출 확대와 브랜드 경쟁력 강화를 지원할 계획"이라며 "앞으로도 정부와 협력해 성장 가능한 소상공인 성공 사례를 만들어가겠다"고 말했다.

