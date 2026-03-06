르노코리아, 프리미엄 엔진오일 교체 특별혜택 캠페인

전국서비스센터·서비스네트워크서



프리미엄 엔진오일 교체 10% 할인

르노코리아가 엔진 관리 필수 부품인 엔진오일 교체 고객을 대상으로 할인 혜택을 제공하는 캠페인을 진행한다.

르노코리아(대표이사 니콜라 파리)는 엔진오일 교체 고객을 대상으로 '프리미엄 엔진오일 교체 특별 혜택 캠페인'을 오는 3월 31일까지 진행한다고 6일 알렸다.

이번 캠페인은 전국 7개 직영 서비스센터와 364개 서비스 네트워크에서 진행된다. 프리미엄 엔진오일로 교체하는 고객에게는 엔진오일 구매 시 10% 할인 혜택이 제공된다.

또 프리미엄 엔진오일과 프리미엄 에어컨 필터를 함께 교환하는 고객은 프리미엄 엔진오일을 20% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

엔진오일은 엔진 내부의 피스톤과 실린더 마모를 줄이고 세정 효과를 통해 엔진 성능을 유지하는 역할을 한다. 일반적으로 엔진오일은 약 1만~1만5000㎞ 주행 후 교체하는 것이 권장된다.

할인 대상 제품인 르노코리아의 '100% 합성 프리미엄 엔진오일'은 100% 합성 윤활유로 고온과 저온 환경에서 엔진 보호 성능이 우수한 것이 특징이다. 장거리·장기간·고속 주행 등 다양한 운행 환경에서도 안정적인 엔진 보호 성능을 제공하며 열과 산화에 따른 오일 변질이 적어 교체 주기 연장에도 도움이 된다.

또 'PM 0.3 프리미엄 캐빈 필터'는 0.3마이크로미터 크기의 초미세먼지를 최대 99%까지 여과해 차량 실내 공기 질 개선에 도움을 준다. 항균 처리로 필터 내부 박테리아와 알레르기 유발 물질 증식을 억제하고 악취와 유해가스 흡수 기능도 갖췄다.

르노코리아 서비스 네트워크 이용 고객은 'My Renault' 앱을 통해 정비 예약을 할 수 있다. 앱에서는 차량별 맞춤 혜택 정보와 온라인 정비 견적도 확인할 수 있다.

