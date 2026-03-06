완주군, ‘가족 우쿨렐레 교실’ 지역 사회 따뜻한 선율···
완주군 청소년수련관이 겨울방학을 맞아 가족이 함께 참여하는 문화예술 프로그램 '가족과 함께하는 우쿨렐레 교실' 운영을 마무리하며 지역 사회에 따뜻한 선율을 전했다.
완주군 청소년수련관이 겨울방학 동안 가족이 함께 참여하는 문화예술 프로그램 '가족과 함께하는 우쿨렐레 교실' 운영을 했다. 완주군 제공
이번 프로그램은 청소년수련관 방과 후 아카데미 담임 교사의 우쿨렐레 연주 재능기부로 마련했으며, 어린이와 보호자가 악기를 배우며 정서적으로 교감하도록 기획했다.
우쿨렐레 기초 이해, 코드 연습, 리듬 익히기, 가족 합주, 발표회까지 단계적으로 운영했으며 참여 가족들은 함께 연습하고 합주하는 과정을 통해 자연스럽게 대화를 나누고 서로를 격려하며 유대감을 쌓았다.
특히 가족별 발표 시간에는 그동안 갈고닦은 실력을 선보이며 활동 소감을 공유하는 등 성취감과 자신감을 나누는 뜻깊은 시간을 가졌다.
완주군 아동친화과장은 "가족이 함께 배우고 연주하는 과정에서 서로를 이해하는 시간이 되었기를 바란다"며 "앞으로도 전인적 성장을 지원하는 다양한 체험프로그램을 지속해서 운영하겠다"고 밝혔다.
호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
