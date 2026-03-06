광주시, 17일 경기도체육대회 성공 기원

'광주 ARE YOU READY?' 전석 무료 공연

광주시문화재단은 오는 17일 '제72회 경기도체육대회 및 제16회 경기도장애인체육대회 2026 광주'의 성공 개최를 기원하고 대회 개막 30일 전을 기념하는 '광주 ARE YOU READY?' 공연을 개최한다고 6일 밝혔다.

공연은 오는 17일 오후 7시 30분 광주시문화예술의전당 남한산성홀에서 열리며 전석 무료로 진행된다. 관람을 희망하는 시민은 광주시문화재단 홈페이지 축제·행사 안내의 '광주 ARE YOU READY?' 공연 페이지 또는 예매 바로가기 링크를 통해 사전 예약 후 관람할 수 있다. 공연은 지정석으로 운영되며 공연 당일 선착순으로 좌석이 배정된다.

이번 공연은 '제72회 경기도체육대회 및 제16회 경기도장애인체육대회 2026 광주'의 성공 개최를 응원하고 대회 개막을 한 달 앞둔 시점을 기념하기 위해 마련됐다. 공연은 약 90분간 진행되며 국악, 대중가요, 드럼 연주, 비보잉 등 다양한 분야의 공연이 어우러져 시민들이 함께 응원의 에너지를 나누는 문화행사로 구성된다.

또한, 광주시 홍보대사들이 출연해 대회의 성공 개최를 향한 시민들의 참여와 관심을 높일 예정이다. 출연진으로는 국악인 김영임을 비롯해 가수 박기영, 가수 우연이, 드러머 리노, 방송인 조영구, 방송인 이정민 등이 무대에 오른다.

방세환 시장은 "'광주! ARE YOU READY?' 공연을 통해 '경기도(장애인) 체육대회 2026 광주'의 개막 30일 전을 기념하며 대회를 앞둔 설렘과 기대, 열정을 시민들과 함께 나누는 시간이 될 것"이라며 "광주시 홍보대사들이 참여하는 다양한 공연을 통해 시민들에게 특별한 문화 경험을 제공하고자 하니 많은 시민들이 함께해 주시길 바란다"고 말했다.

경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



