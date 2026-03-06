현재까지 우리 국민 피해 없어

중동지역 체류 교민 규모 약 2만명

미국·이스라엘의 이란 공습으로 중동에 군사적 충돌이 이어지면서 국회 외교통일위원회가 6일 정부를 상대로 긴급 현안 질의에 나섰다. 여야는 우리 교민 안전과 에너지 수급 문제를 거론하며 정부에 대책 마련을 주문했다.

조현 외교부 장관이 6일 국회에서 열린 외교통일위원회 긴급 현안질의에서 발언하고 있다. 2026.3.6 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

조현 외교부 장관은 이날 오전 외통위 회의에서 중동 지역 교민 현황을 묻는 이춘석 무소속 의원의 질의에 "현재까지 우리 국민 피해는 없는 상황"이라면서 "아랍에미리트(UAE)가 곧 항공 서비스를 정상화할 예정이고, 이와 함께 전세기 파견을 준비하고 있다"고 했다.

조 장관에 따르면 현재 이란·이스라엘을 포함해 중동지역에 체류하는 교민은 2만명을 넘을 것으로 추산된다. 또 중동의 항공 허브로 불리는 두바이가 포함된 UAE엔 약 3000명이 머물고 있다. 조 장관은 "현지 공관과 긴밀히 협의 중"이라며 "우리 국민을 안전한 지역으로 소개하기 위해 노력하겠다"고 했다.

이날 외통위에선 두바이를 비롯해, 이번 사태와 직·간접적으로 연관된 지역에서 공관장이 공석이란 지적도 이어졌다. 김건 국민의힘 의원은 이날 통화에서 "위기 상황이 발생했는데 정작 현장엔 공관장이 없는 상황"이라며 "실제 대응이 충분한지 의문"이라고 했다.

에너지 수급 문제도 도마 위에 올랐다. 세계 원유 수송량의 약 20%가 통과하는 호르무즈 해협 봉쇄가 장기화할 경우 유가 급등 및 국내 경제 충격이 불가피하다. 송언석 국민의힘 원내대표는 "유조선 보호, 해상 안전을 위한 국제 공조도 진지하게 검토해야 한다"고 했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



