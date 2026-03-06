지역 소비액 2.7% 증가

정읍시가 통신사와 카드사 빅데이터를 분석한 결과, 2025년 한 해 동안 정읍을 찾은 방문객 수와 지역 소비액이 전년 대비 각각 2.6%, 2.7% 증가하며 지역 경제에 활력을 불어넣고 있는 것으로 나타났다.

분석 자료에 따르면 2025년 정읍시 전체 방문객은 총 3,459만 명으로 전년보다 약 87만 명 늘어났다. 특히 외지인 방문객이 1,177만 명을 기록해 전년 대비 4.7%(약 53만 명) 증가하며 전체적인 관광 수요 상승을 이끌었다.

시기별로는 2월과 9월을 제외한 모든 달에서 방문객이 고르게 늘어난 점이 눈에 띈다. 무엇보다 내장산 단풍이 절정에 달하는 10월과 11월에는 외지인 방문객이 전년 대비 약 45만 명(19.2%) 뛰어올라, 명실상부한 대한민국 대표 '단풍 성지'로서의 위상을 굳건히 했다. 유입 지역은 전북이 45.2%로 가장 많았고 경기 12.4%, 광주 11.6% 순으로 나타나, 인접 지역의 탄탄한 수요는 물론 수도권 방문객의 발길도 꾸준히 확대되는 추세다.

이러한 방문객의 발길은 실질적인 지역 상권의 활력으로 이어졌다. 지난해 정읍시 지역 내 총소비액은 4,460억원으로 2024년(4,342억원) 대비 118억원(2.7%) 증가했다. 이는 같은 기간 전국 관광 소비액이 1.7% 감소한 것과 비교하면 더욱 값진 성과다.

세부 업종별로는 마트와 편의점, 식음료점, 여행업 분야에서 소비액이 70억원 증가해 지역 소상공인들에게 직접적인 혜택이 돌아간 것으로 분석됐다.

이학수 정읍시장은 "이번 분석 결과는 정읍시가 사계절 쉼 없이 발길이 이어지는 체류형 관광지로 자리매김하고 있음을 보여주는 객관적인 지표"라며 "앞으로도 통신·카드 데이터를 활용한 지속적인 모니터링을 통해 방문객 특성을 세밀히 파악하고, 데이터 기반의 과학적 행정으로 지역 생활 인구 증가에 주력하겠다"고 했다.

