대구시·LS일렉트릭 등과 협력

AI 품질관리·설비 예지보전 실증 사례 공유

글로벌 이차전지 소재 기업 엘앤에프가 지역 제조업의 디지털 전환(DX) 확산을 위한 협력에 나섰다.

엘앤에프 ABB 업무 협약식 단체사진. 엘앤에프 제공 AD 원본보기 아이콘

엘앤에프는 5일 서울 코엑스에서 열린 'AW 2026(스마트공장·자동화산업전)'에서 대구광역시, 대구테크노파크, LS일렉트릭과 함께 '파워풀 ABB(인공지능·빅데이터·블록체인) 기술 확산 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 단일 기업 실증 단계를 넘어 지역 제조업 전반의 디지털 전환을 가속화하기 위해 마련됐다. 참여 기관들은 AI, 빅데이터, 블록체인 기반 제조 혁신 기술을 지역 제조기업에 확산하고 지속 가능한 제조혁신 생태계를 구축하는 데 협력하기로 했다.

이에 따라 4개 기관은 지역 제조기업을 대상으로 ABB 기술 교육과 전파를 추진하고, ABB 기반 스마트팩토리 구축 지원, 현장 수요 발굴 및 레퍼런스 확산, 기업 간 협업 네트워크 구축 등 다양한 분야에서 협력할 계획이다.

엘앤에프는 이번 협약에서 실증 현장 레퍼런스를 제공하는 역할을 맡는다. 회사는 '파워풀 ABB 실증팩토리 구축·활용 사업'을 통해 E2E 기반 설비 예지보전 시스템, AI 기반 품질경영 시스템, E2E 기반 LCA 지향 탄소중립 시스템 등 총 6개 주요 활용 사례를 중심으로 프로젝트를 추진하고 있다.

Advertisement

특히 최근 AI 기반 품질경영 시스템과 블록체인 기반 데이터 관리 시스템에 대해 한국정보통신기술협회(TTA)의 V&V(확인 및 검증) 인증을 획득하며 기술 신뢰성을 인정받았다. 엘앤에프는 이러한 현장 경험을 바탕으로 기술 도입 과정에서 발생하는 주요 이슈와 해결 방안을 정리해 공유하고, 다른 기업들이 참고할 수 있는 운영 사례를 제공할 계획이다.

기관별 역할도 명확히 나뉜다. 대구광역시는 사업 총괄과 확산 전략 수립을 맡아 지원사업, 컨설팅, 인력양성, 홍보 등을 연계한 지원체계를 운영한다. 대구테크노파크는 제조기업 대상 현장 수요 발굴과 교육·컨설팅, 공급기업과 수요기업 간 매칭 등 실무 지원을 담당한다. LS일렉트릭은 기술 주관사로 참여해 ABB 기반 표준 아키텍처와 솔루션 패키지를 정립하고 기술 확산을 이끌 예정이다.

참여 기관들은 MOU 체결 이후 정기·비정기 협의를 통해 사업 추진 상황을 점검할 계획이다. 올해 상반기 중 대상 기업 모집과 교육 프로그램을 시작하고, 하반기에는 시범 적용 기업을 선정해 단계별 구축 지원을 진행한다. 이후 2027년부터는 성공 모델을 전국으로 확산하는 것을 목표로 하고 있다.

AD

이영찬 엘앤에프 정보보안부문장은 "이번 협약은 엘앤에프가 현장에서 축적한 기술력과 ABB 운영 경험을 지역 산업 생태계와 공유하고 동반 성장을 이루는 계기가 될 것"이라며 "더 많은 지역 제조기업이 디지털 전환 과정에서의 불확실성을 줄이고 실질적인 성과를 거둘 수 있도록 적극적인 협력을 이어가겠다"고 말했다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>