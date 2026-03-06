동두천시, 국가산단 기업 유치 ‘총력전’

경기 동두천시는 지난 5일 경기도와 함께 시 주요 사업을 중심으로 한 투자유치 전략합동회의를 개최하고, 동두천 국가산업단지를 포함한 핵심 사업에 대한 투자유치 협력 방안을 논의했다.

동두천시가 지난 5일 경기도와 함께 시 주요 사업을 중심으로 한 투자유치 전략합동회의를 개최하고 있다. 동두천시 제공

동두천시가 지난 5일 경기도와 함께 시 주요 사업을 중심으로 한 투자유치 전략합동회의를 개최하고 있다. 동두천시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 회의는 경기도가 시·군을 대상으로 추진 중인 '현장 중심 투자유치 컨설팅'의 일환으로, 동두천시의 주요 사업 여건을 공유하고 투자 가능성이 있는 기업을 발굴하는 한편, 실질적인 투자유치 방안을 모색하기 위해 마련됐다.


이날 회의는 동두천시청 상황실에서 허순 부시장 주재로 진행됐으며, 유소정 경기도 투자진흥과장을 비롯해 경기도 투자진흥과와 동두천시 홍보미래담당관, 일자리경제과, 공원녹지과 등 관계 부서 실무진이 참석했다.

회의에서는 동두천 국가산업단지 조성 사업을 중심으로, 산업단지의 입지 여건과 개발 방향, 기업 유치 가능 분야에 대한 심도 있는 논의가 이뤄졌다.


아울러, 소요산 체육공원 조성 사업 등 주요 개발사업의 추진 현황을 공유하고, 사업별 특성에 맞는 투자유치 협력 방안도 함께 검토했다.

Advertisement

특히, 참석자들은 개발 가용지를 직접 방문해 현장 여건을 점검하며, 국가산업단지를 중심으로 한 산업 유치 전략과 단계별 투자유치 추진 방안에 대해 실질적인 의견을 교환했다.


동두천시는 이번 합동회의를 통해 경기도와의 긴밀한 협업을 바탕으로 국가산업단지의 경쟁력을 강화하고, 지역 여건에 부합하는 기업 유치 전략을 구체화해 나갈 계획이다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"밥줄부터 끊길 판"…이란, 호르무즈 막았다가 역풍 맞나 "밥줄부터 끊길 판"…이란, 호르무즈 막았다가 역...
AD

허순 동두천시 부시장은 "동두천 국가산업단지는 지역 산업 구조 전환과 일자리 창출의 핵심 기반"이라며 "이번 합동회의가 경기도와 함께 준비해 온 국가산업단지 투자유치 전략을 구체화하고, 실질적인 성과로 이어지는 출발점이 되길 기대한다"고 밝혔다.


동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
영문 기사 보기

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

함께 보면 좋은 기사

새로보기
Advertisement
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

오늘의 인기정보

AD

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
내 집 마련 준비 레벨 테스트

내 집 마련 준비 레벨 테스트

당신의 부동산 지식·실행력, 어느 정도 인가요?
Advertisement

취향저격 맞춤뉴스

오늘의 추천 컨텐츠

AD

오늘의 인기정보

AD

맞춤 콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

많이 본 뉴스

AD
Advertisement

당신을 위한 추천 콘텐츠

Advertisement
Advertisement

놓칠 수 없는 이슈

Advertisement