복면가왕식 공천에 일각선 "흠집내기용"

국민의힘이 6·3 지방선거 공직자 후보 추천 절차를 본격화했지만, 당내 공천을 둘러싼 역학 구도는 더욱 복잡한 양상으로 전개되고 있다.이정현 공천관리위원장은 이른바 '복면가왕' 식 공천 계획으로 오세훈 서울시장 등 현역 단체장들을 겨냥하고 있다. 장동혁 국민의힘 대표의 장악력을 높이는 방향으로 공천이 이뤄질 수 있다는 관측이 나오는 배경이다. 하지만 중징계 처분을 받아 공천권을 잃을 위기에 놓였던 배현진 의원이 법원의 가처분 신청 인용으로 서울시당위원장직에 복귀하면서 상황이 미묘하게 흐르고 있다.

곽규택 국민의힘 법률자문위원장은 6일 오전 국회에서 열린 원내대책회의 직후 기자들과 만나 법원 결정에 대해 "법리적으로는 징계받기 전의 상태로 복귀한다"고 밝혔다. 앞서 배 의원은 사회관계망서비스(SNS)에 미성년자의 사진을 무단 게시했단 이유로 당 윤리위원회로부터 당원권 정지 1년 처분을 받은 바 있다.

배 의원은 서울시당 위원장으로서 선거 지휘에 나설 방침을 전하면서 "장동혁 대표가 사과하고 노선변화를 선언해야 한다"는 뜻을 밝혔다. 소장파인 김재섭 의원은 "당권파 사냥개 노릇을 한 윤리위원장은 즉각 사퇴하라"고 했다. 국민의힘 윤리위에서 제명된 한동훈 전 대표도 "이제는 대한민국 법원을 제명할 건가"라고 반문했다.

공관위는 이른바 '복면가왕' 방식의 단체장 공천 계획을 내놨다. 현역 시·도지사가 있는 경우, 현역을 제외한 후보자끼리 예비경선을 치른 후, 현역과 예비경선 통과자가 최종경선을 치르는 식이다. 당 지도부와 날을 세워 온 오 시장을 겨냥한 조치란 해석도 있다.

당 지도부에선 나경원·안철수·신동욱 의원 등의 출마를 기대하고 있는 것으로 전해진다. 조은희 의원은 "오세훈 흠집내기 경선"이라고 했다. 배 의원도 "특정한 후보의 가치를 훼손하고 공정성이 떨어지는 방식"이라고 했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

김평화 기자 peace@asiae.co.kr



