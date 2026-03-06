스타트업 인핸스, AI 캠페인 송출

기업용 에이전틱 인공지능(AI)을 구축하는 스타트업 인핸스가 오는 9일 뉴욕 타임스퀘어 전광판에 이세돌 9단이 등장하는 글로벌 AI 캠페인을 송출한다고 6일 밝혔다.

타임스퀘어 이세돌. 인핸스.

광고 영상에서는 이세돌 9단과 함께 인간의 의도를 이해하고 복잡한 업무를 실행하는 에이전틱 AI가 등장한다. 인핸스는 과거 인간과 대결했던 AI가 인간의 의도를 완벽히 수행하는 파트너로 진화했음을 전 세계에 알릴 예정이다.


이번 캠페인은 국내 행사를 넘어 전 세계 AI 산업 거점을 겨냥했다.

뉴욕 타임스퀘어 대형 전광판에 이어 캐나다 토론토, 일본 도쿄 시부야 스크램블 등 글로벌 메가시티 중심부에서도 메시지가 전달될 예정이다.


이승현 인핸스 대표는 "인핸스의 핵심 기술인 온톨로지, 에이전틱 AI, 대규모 행동 모델(LAM)로 전 세계 기업의 업무 방식을 혁신할 준비가 됐다는 것을 알리는 계기"라며 "뉴욕과 토론토 등 AI 핵심 거점에서 이세돌 9단과 새로운 AI 시대를 선보이게 돼 뜻깊다"라고 말했다.

오는 9일 인핸스는 서울 포시즌스 호텔에서 이세돌 9단이 인핸스의 인공지능 운영체제(AI OS)를 활용해 실시간으로 복잡한 작업흐름을 생성하고 실행하는 모습도 전 세계에 생중계로 선보일 예정이다. 이번 행사에는 앤스로픽, 엔비디아, 마이크로소프트가 공식 스폰서로 참여한다.


이은서 기자 libro@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

