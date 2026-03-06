제1차 청렴추진협의체 가동

취약지표 분석·분기별

점검체계 구축으로 예방행정 강화

봉화군이 공직사회 청렴도 제고와 반부패 정책의 실효성을 높이기 위한 조직적 대응에 본격적으로 나섰다.

봉화군은 지난 5일 군청 중회의실에서 반부패 정책 추진 기반을 강화하고 부패 취약 분야 개선 방안을 논의하기 위한 '제1차 청렴 추진협의체 회의'를 개최했다고 밝혔다.

이번 회의는 군수를 위원장으로 부군수와 실·과·소장 등 간부 공무원이 참석한 가운데 진행됐으며, 공직사회 내부의 청렴 문화 정착과 반부패 정책 추진 방향을 공유하기 위해 마련됐다.

봉화군 청렴 추진협의체는 간부 공무원의 솔선수범을 바탕으로 청렴한 조직문화를 조성하고 반부패·청렴 시책 추진 동력을 강화하기 위해 운영되는 협의체다. 군은 이를 통해 공직 내부의 청렴 의식을 높이고 부패 취약 분야에 대한 선제 대응 체계를 구축해 나간다는 방침이다.

이날 회의에서는 2025년도 종합청렴도 평가 결과를 토대로 취약 지표를 점검하고 원인을 분석하는 한편, 이를 반영한 2026년 반부패·청렴 추진계획을 논의했다. 특히 부패 취약 항목별 개선 과제와 부서별 역할 분담, 현장에서 실행 가능한 실효성 있는 대책 마련에 대해 심도 있는 의견을 나눴다.

봉화군은 이번 회의를 시작으로 분기별 1회 이행 점검 회의를 정례화해 추진 상황을 체계적으로 관리하고, 점검 결과를 제도 개선과 현장 행정에 반영하는 환류 체계를 구축해 청렴 정책의 실행력을 높일 계획이다.

봉화군수는 "청렴은 단순한 평가 지표가 아니라 군민의 신뢰를 지키는 행정의 기본 원칙"이라며 "작은 불친절과 관행적 업무 처리부터 바로잡고 이해충돌, 갑질, 청탁 가능성은 업무 초기 단계에서 철저히 차단해야 한다"고 강조했다.

이어 "2026년에는 사전 예방 중심의 청렴 정책을 강화해 군민이 체감할 수 있는 행정 신뢰도를 높이고 공정하고 투명한 공직 문화를 확립해 나가겠다"고 밝혔다.

한편 봉화군은 청렴 교육 강화와 제도 개선, 부패 취약 분야 집중 관리 등을 통해 공직사회 전반의 투명성과 책임성을 높이는 청렴 행정을 지속해서 추진할 계획이다.

