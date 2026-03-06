‘CES 2026 통합부산관’ 성과 공유·북미 수출 본격화

동의대학교 물리치료학과 이수경 교수가 창업한 '오투랩'이 지난 2월 27일 부산시청에서 열린 'CES 2026 통합부산관 리뷰 세미나'에서 'CES 2026 통합부산관 운영 유공자'로 선정돼 부산시장 표창을 받았다.

이번 행사는 부산시가 주최하고 부산경제진흥원이 주관했으며, 지난 1월 미국 라스베이거스에서 열린 CES 2026 통합부산관 참가 기업들의 성과를 공유하고 글로벌 진출 전략을 확산하기 위해 마련됐다.

동의대 창업보육센터 입주기업인 오투랩은 CES 2026에서 인체 균형 측정과 AI 솔루션 시스템으로 글로벌 투자사들과 약 5억원 규모의 수출 계약과 10억원 상당의 투자 협의를 진행한 성과를 통해 지역 산업 발전에 기여한 공로를 인정받았으며, 이날 '팀 부산(TEAM BUSAN) 2기'의 우수사례 기업으로 선정돼 성과 발표도 진행했다.

오투랩은 CES 전시회 현장에서 상담이 판매로 이어지는 성과를 보였다. 오투랩의 신체 균형 분석 솔루션 '다이나믹 밸런스(Dynamic Balance)'는 로스엔젤레스 소재 재활 클리닉 '마이바디스토리(My Body Story)'가 현장 테스트 후 제품 도입을 결정했으며, 미국 현지 유통기업 '세이프존(SAFE ZONE LLC)'과 업무협약을 체결해 북미 시장 공략을 위한 기반도 확보했다.

최근에는 '2026년 수출바우처 사업' 지원 기업으로 최종 선정됨에 따라, CES에서 확보한 글로벌 네트워크와 정부 지원을 연계해 북미 시장은 물론 국내외 의료·재활 시장 확대에 적극 나설 계획이다.

오투랩은 오는 3월 19일부터 서울 COEX에서 개최되는 'KIMES 2026(국제의료기기·병원설비전시회)'에도 참가해 주력 제품군을 선보일 예정이다.

오투랩 이수경 대표는 "CES 2026을 통해 다이나믹 밸런스의 글로벌 경쟁력을 확인했다"라며 "앞으로도 부산을 기반으로 한 기술기업의 글로벌 성공 사례를 지속적으로 만들어 나가겠다"라고 말했다.

