종교·숙박·보육시설 대상 소방공무원 사칭해 소방용품 구매 요구



전화·문자·이메일 등 공문 보내 계약 체결·선입금 요구하는 행위 모두 사칭 범죄

소방공무원을 사칭해 종교·숙박·보육시설을 대상으로 소방 용품 구매를 요구하는 사기가 잇따르고 있어 주의가 요구된다.

대전소방본부가 최근 전국에서 소방공무원을 사칭해 물품 구매를 요구하는 사기 사례가 잇따르는 가운데, 대전 지역에서도 유사 사례가 발생함에 따라 시민들의 각별한 주의를 당부했다.

특히 최근에는 종교시설, 숙박시설, 보육시설 등 다중이용시설을 대상으로 소방공무원을 사칭해 소방 용품 구매를 요구하는 사례가 발생하고 있어 관련 시설 관계자들의 각별한 주의가 요구된다.

지난 4일 오후 4시 40분경 유성구 소재 한 숙박업소 관계자는 '대전소방본부 직원'을 사칭한 인물로부터 "소방 용품(공기호흡기 등)을 구매·비치해야 하며, 본인을 통해 구매할 경우 추후 보조금 지원 혜택이 있다"는 내용의 전화를 받았다.

Advertisement

해당 관계인은 이를 수상히 여겨 관할 소방서에 사실 여부를 확인했고, 확인 결과 소방공무원을 사칭한 사기 시도로 드러났다. 다행히 이번 사례에서는 금전적 피해는 발생하지 않았다.

대전소방본부는 소방기관이 특정 업체를 지정해 물품 구매를 요구하거나 구매를 조건으로 보조금 지원을 약속하는 일은 결코 없다고 강조했다. 또한 전화·문자·이메일 등으로 기관 명의 공문을 보내 계약 체결이나 선입금을 요구하는 행위는 모두 사칭 범죄에 해당한다고 설명했다.

아울러 ▲소방공무원 신분을 내세워 긴급 구매를 요구하는 경우 ▲보조금·지원금 지급을 조건으로 특정 업체 거래를 유도하는 경우 ▲기관 명의 공문을 문자·이메일 등으로 보내며 입금을 요구하는 경우에는 반드시 해당 소방관서에 직접 사실 여부를 확인해 줄 것을 당부했다.

AD

대전소방본부 관계자는 "최근 공공기관을 사칭한 범죄가 전국적으로 발생하고 있는 만큼 각별한 주의가 필요하다"며 "특히 종교시설, 숙박시설, 보육시설 등 시설 관계자들은 소방 관련 물품 구매 요청을 받을 경우 응하지 말고 즉시 관할 소방관서에 사실 여부를 확인해 피해를 예방해 달라"고 말했다.

충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>