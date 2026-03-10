19기 활동 성과·도전 기록 담아

경희대학교 지역특화청년무역전문가양성사업단(Glocal Trade Expert Incubating Program, GTEP)은 '경희 수출 백서: GTEP 19기의 도전과 실천'을 발간했고 10일 밝혔다.

이번 백서는 △한국 스킨케어 브랜드의 미국 진출 전략 △국내 스킨케어 브랜드의 싱가포르 시장 진출 전략 △국내 펫푸드 기업의 일본 시장 진출 전략 △국내 스킨케어 기업의 일본 시장 진출 전략 △미국 건강기능식품 시장 진출 전략 등 총 5개 장으로 구성됐다.

각 장에서는 시장 규모와 경쟁 구조 분석을 비롯해 인증·규제 대응 방안, 관세·통관 리스크, 물류 운영 장벽, 전자상거래 기반 유통 전략 등을 체계적으로 제시했다.

특히 아마존(Amazon)이나 쇼피(Shopee)와 같은 글로벌 전자상거래 플랫폼을 활용한 디지털 수출 전략과 온·오프라인을 연계한 옴니채널 접근 방식은 변화하는 무역 환경 속에서 실효성 있는 실행 모델을 제안했다.

ESG와 지속가능성 요소를 반영한 브랜딩 전략 역시 포함해 장기적인 경쟁력 확보 방안도 함께 담았다.

GTEP 사업단의 단장인 경희대 무역학과 김학민 교수는 "이번 백서는 지난 1년간 세계 시장의 현장에서 성장해 온 19기 학생의 노력과 결실을 담은 성과"라며 "조별 활동 사례와 학생들의 기록이 청년 무역 인재들의 성장 과정을 보여준다"고 말했다.

GTEP 사업은 산업통상자원부가 2007년부터 운영하고 한국무역협회 무역아카데미가 관리하는 글로벌 무역 인재 양성 사업이다.

경희대는 '기업의 해외 진출'을 주제로 산학협력 기반 교육 프로그램을 운영하며, 현장 중심의 실천형 무역 전문가를 양성하고 있다.

