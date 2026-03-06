도시재생 인정사업 결실

소통·문화·일자리 품은

생활밀착형 복합공간 조성

경북 영양군이 도시재생 사업을 통해 주민 중심의 생활·문화 거점 공간을 마련하며 지역 공동체 활성화에 나섰다.

영양군은 5일 영양읍 서부리에 위치한 영양 문화 마을커뮤니티센터에서 군 관계자와 관내 기관단체장, 지역 주민 등 70여 명이 참석한 가운데 준공식을 개최했다고 밝혔다.

영양군 문화마을커뮤니티센터 준공식에서 참가자들이 테이프 컷팅을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

이번에 준공된 문화 마을커뮤니티센터는 국토교통부 공모사업인 도시재생 인정사업을 통해 조성된 도시재생 거점시설이다. 2023년 12월 착공해 2025년 12월 준공됐으며, 부지면적 2375㎡, 연면적 997.91㎡ 규모의 지하 1층~지상 2층 복합시설로 건립됐다.

센터는 A동과 B동 두 개 동으로 구성됐다. A동 1층에는 지역 특산물을 활용한 산나물밥상과 산나물 반찬가게, 주민 공동 활용을 위한 마을 공유공구실이 들어섰고, 2층에는 주민 교류 공간인 마을사랑방 5실이 조성됐다. 또한 지하 1층을 통해 외부 주차장과 연결돼 이용 편의성을 높였다.

B동은 단층 건물로 조성돼 북카페, 공유세미나실, 아카이빙(전시) 공간 등을 갖췄다. 이 공간은 주민 문화 활동과 교육 프로그램 운영, 지역 기록 보존을 위한 복합 문화 플랫폼으로 활용될 예정이다.

Advertisement

영양군은 문화 마을커뮤니티센터가 주민 역량 강화 프로그램과 연계된 일자리 창출, 공동체 회복, 지역 문화 활성화 등 다양한 도시재생 효과를 끌어낼 것으로 기대하고 있다.

신종규 영양군 지역개발과장은 "영양 문화 마을커뮤니티센터 준공은 정주 여건 개선과 함께 지속가능한 도시재생 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로 주민 소통과 교류의 중심 공간으로서 지역 공동체 활성화에 중요한 역할을 하게 될 것"이라고 말했다.

AD

한편 영양군은 도시재생 사업을 통해 주민 생활환경 개선과 공동체 기반 강화, 지역 경제 활성화를 동시에 추진하며 지방소멸 위기에 대응하는 지속가능한 지역 발전 모델을 구축해 나간다는 방침이다.

영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>