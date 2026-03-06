중국 경제가 부동산 부양 정책이 없으면 2030년대 들어 성장률이 1%대의 저성장 국면에 진입할 가능성이 높다는 전망이 제기됐다.

미국 기업연구소(AEI)의 데릭 시저스(Derek Scissors) 선임연구원 5일(현지시간) ‘중국 성장률이 언제 멈출까(When Does China Stop Growing?)’라는 제목의 보고서에서 “중국 경제는 2020년대 들어 이미 예상보다 훨씬 약한 모습을 보이고 있으며, 현재 구조가 유지된다면 2030년대에는 성장률이 점차 하락해 연 1% 수준에 근접할 수 있다”고 전망했다. 그는 중국 경제가 직면한 핵심 문제로 소비 부진, 과잉 투자 후유증, 부채 증가, 급격한 인구 고령화 등을 지목했다.

보고서에 따르면 중국 경제 성장세는 팬데믹 이후 뚜렷하게 둔화됐다. 팬데믹 이전인 2016~2019년 중국 명목 국내총생산(GDP) 증가액은 약 30조위안이었지만, 2022~2025년 증가액은 23조위안에 그쳤다. 경제 규모가 커졌음에도 증가폭이 오히려 줄어든 것이다. 가계 소득 증가세도 둔화됐다. 2025년 기준 1인당 가처분소득은 약 6200달러 수준으로, 증가 속도가 이전보다 크게 느려졌다.

특히 최근 중국 경제는 내수보다 수출 의존도가 다시 높아지는 구조로 돌아가고 있다. 실제로 2020년대 들어 순상품수출은 두 배 이상 증가하며 성장의 주요 동력으로 떠올랐다. 보고서는 2010년대 중반까지 낮아졌던 수출 의존도가 다시 급격히 높아졌다고 평가했다.

시저스 연구원은 중국 경제가 단기적으로 반등할 수 있는 현실적인 방법으로 부동산 시장 부양을 꼽았다. 중국 정부가 토지 공급, 금융 지원, 지방정부 정책 등을 동원해 부동산 시장을 다시 활성화하면 수년간 성장률을 크게 끌어올릴 수 있다는 분석이다.

중국 경제의 장기 성장 전망을 어둡게 만드는 가장 큰 요인은 부채와 인구구조 변화다. 국제결제은행(BIS)에 따르면 중국의 비금융 부문 신용 규모는 GDP 대비 2008년 133%에서 2024년 286%로 급증했다.

여기에 급속한 고령화도 겹친다. 2030년대 중국의 중위 연령은 크게 상승해 2021년 일본 수준에 도달할 것으로 전망된다. 고령화 사회는 노동력 감소와 혁신 둔화로 이어질 가능성이 높다.

중국 정부는 2035년까지 연평균 4.2% 성장을 목표로 제시하고 있지만, 시저스 연구원은 이를 지나치게 낙관적인 전망으로 평가했다. 시저스 연구원은 “부동산 재팽창이 일시적으로 성장률을 높일 수 있지만 효과가 사라지면 중국 경제는 다시 둔화할 것”이라며 “정책 변화가 없다면 2030년대에는 실질 성장률이 1% 수준에 접근할 가능성이 높다”고 밝혔다. 이어 “중국이 장기적으로 고소득 국가로 진입하기는 쉽지 않을 것”이라며 ‘중국의 세기’가 반드시 부유한 중국을 의미하지는 않을 것이라고 덧붙였다.

정재형 경제정책 스페셜리스트 jjh@asiae.co.kr



