락앤락, 상반기 최대 프로모션 '락페스타' 진행…최대 70% 할인

락앤락몰에서 9일부터 22일까지

주방·생활 전 카테고리 할인

락앤락이 오는 9일 상반기 최대 프로모션 '락페스타'를 개최한다.

락페스타는 락앤락이 1년에 두 번 락앤락몰에서 진행하는 행사로, 오는 22일까지 진행된다. 이번 락 페스타에서는 주방·생활 전 카테고리를 아우르며 최대 70% 할인가에 만나볼 수 있다.

구매금액별 추가 쿠폰할인 혜택과 식품보관용기를 구입하면 백화점 상품권 증정 등 풍성한 혜택이 마련돼있다.

MD 추천 상품은 신선 보관에 특화된 '프레쉬 마에스트로 진공용기 세트', 꿀주부와 함께 기획·개발한 '올트라이탄 꿀주부 데일리 스타트 세트', 프리미엄 내열유리 용기 '탑클라스' 등이다.

Advertisement

세라믹 코팅으로 음료 본연의 맛과 향을 즐길 수 있는 '메트로 카페 세라믹 텀블러', 소형 필수가전 '김치냉장고 50L' 등 베스트셀러를 포함한 제품 1000여 종이 준비돼있다.

락페스타 특집으로 마련된 '락앤라이브'는 오는 11일 수요일 오전 락앤락몰에서 진행된다. 방송 상품 구매 고객 전원에게 밀폐용기를 증정하며, 라이브 방송 중에만 공개되는 한정 혜택도 선보인다.

AD

락앤락 관계자는 "봄맞이 집 정리와 이사, 신학기 준비 등으로 생활용품 수요가 높아지는 시기에 맞춰 '락페스타'를 준비하게 됐다"며 "인기 제품을 합리적인 가격에 만나볼 기회이며 최근 락앤락몰을 리뉴얼해 더욱 편리하고 즐거운 쇼핑 경험을 누릴 수 있다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>