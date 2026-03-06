[오늘의신상]30일 완성 안티에이징…에이피 뷰티 '리트리니티 프로토콜' 출시

독자 성분 '플라보노이드 228K™' 초고함량 배합…피부 깊숙이 안티에이징 효과 제공㈜

리페어-리버스-리저브 3단계 시스템 적용

아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 close 증권정보 090430 KOSPI 현재가 129,300 전일대비 900 등락률 -0.69% 거래량 69,436 전일가 130,200 2026.03.06 10:07 기준 관련기사 '누적판매 1000만개' 에스트라, 유럽 17개국 진출…K-더마 스킨케어 확장 韓대기업 중동에 법인 140곳 운영… 삼성 28곳 '최다' 아이오페, 세포라 입점…북미 시장 공식 진출 전 종목 시세 보기 의 에이피 뷰티(AP BEAUTY)가 신제품 '프라임 리저브 리트리니티 프로토콜'을 출시한다. 이번 제품은 브랜드 하이엔드 라인인 '프라임 리저브'의 기술력을 집약한 30일 집중 안티에이징 프로그램이다.

'프라임 리저브 리트리니티 프로토콜'은 에이피 뷰티의 독자 성분 '플라보노이드 228K™'를 초고함량으로 배합해 설계한 것이 특징이다. 플라보노이드 228K™는 에이피 뷰티 연구팀이 개발한 신품종 228K 플랜트 추출물에 특허 성분인 레드 플라보노이드와 다이아몬드, 흑효모 발효 부스터를 결합해 완성한 복합 성분이다. 피부 깊숙이 작용해 젊고 건강한 피부 컨디션을 유지하도록 돕는 안티에이징 효과를 제공한다.

신제품은 프라임 리저브의 3단계 '리트리니티 시스템™'을 적용한 30일 집중 케어 프로그램으로 구성됐다. 리페어(REPAIR)-리버스(REVERSE)-리저브(RESERVE)로 이어지는 세 단계를 각각 10일씩 사용하는 방식으로, 한 달 사용만으로도 피부 컨디션 개선과 안티에이징 효과를 경험할 수 있도록 설계됐다.

먼저 리페어 단계는 사용 초기 10일 동안 피부 컨디션 회복에 초점을 맞춘다. 외부 환경으로 약해진 피부를 빠르게 정돈하고 피부 본연의 건강한 상태를 되찾도록 돕는다.

이후 리버스 단계에서는 핵심 성분이 피부 깊숙이 작용해 주름, 탄력, 투명도 개선을 집중적으로 케어하며 피부 컨디션을 한층 끌어올린다.

마지막 리저브 단계는 개선된 피부 상태를 안정적으로 유지하는 데 도움을 준다. 초고함량으로 배합된 플라보노이드 228K™가 피부 탄력과 광채를 유지하도록 돕는다.

한편 신제품 '프라임 리저브 리트리니티 프로토콜'은 오는 3월부터 전국 주요 백화점 내 에이피 뷰티 매장에서 만나볼 수 있다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



