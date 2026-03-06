경기 양주시가 국민권익위원회와 함께 지난 4일 옥정1동 행정복지센터 4층 대강당에서 운영한 '달리는 국민신문고'를 통해 시민들의 다양한 고충 민원에 대한 현장 상담을 진행했다.

양주시가 국민권익위원회와 함께 지난 4일 옥정1동 행정복지센터 4층 대강당에서 운영한 '달리는 국민신문고'를 통해 시민들의 다양한 고충 민원에 대한 현장 상담을 진행하고 있다. 양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

'달리는 국민신문고'는 국민권익위원회 조사관과 관계기관 상담관이 지역을 직접 찾아가 주민들의 고충을 상담하고 해결방안을 모색하는 현장 중심의 민원 상담 제도다.

이날 행사에는 국민권익위원회를 비롯해 대한법률구조공단, 한국소비자원, 한국국토정보공사(LX) 등 협업기관 상담관이 참여해 행정, 생활법률, 소비자 피해, 지적 분쟁 등 주민 생활과 밀접한 분야에 대해 상담을 진행했다.

상담 건수는 국민권익위원회에서 행정·문화 6건, 국방 1건, 경찰 1건, 복지·노동 7건, 도시·수자원 2건, 교통·도로 5건 등 22건이 접수됐으며, 협업기관 상담으로 소비자 피해 2건, 생활법률 1건, 지적 분야 3건 등 총 29건의 상담이 이루어졌다.

특히 복합적이고 장기화된 민원에 대해 국민권익위원회와 관계기관 상담관이 함께 해결방안을 모색하는 등 시민의 고충 해소를 위한 내실 있는 상담이 이루어졌다.

Advertisement

현장에서 즉시 안내가 가능한 사항은 바로 상담을 통해 해결 방향을 안내했으며, 추가 검토가 필요한 사안에 대해서는 관계 기관과 협의를 통해 지속적으로 관리해 나갈 예정이다.

AD

양주시 관계자는 "현장에서 시민의 목소리를 직접 듣고 고충을 함께 고민하는 뜻깊은 시간이었다"며 "앞으로도 시민의 불편과 애로사항을 해결하기 위한 현장 중심의 소통 행정을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.

양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>