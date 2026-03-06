미국과 이란의 무력충돌 이후 국내 증시의 변동성이 커지며 증권사 전산장애가 잇따르자 금융당국도 점검에 나섰다.

6일 금융투자업계에 따르면 금융감독원은 전날 오전 한국투자증권 일부 모바일트레이딩시스템(MTS)에서 계좌잔고 조회 서비스 장애가 생겨 해당 발생 원인을 파악 중이다.

금감원 관계자는 "한국투자증권 MTS에서 잔고 조회 오류가 발생했다고 파악돼 관련 사고 원인 등을 들여다보고 있다"며 "원인 파악 후 재발 방지 대책을 마련하고, 추가 대응 여부도 검토하겠다"고 설명했다.

앞서 코스피가 사상 최대 폭락한 날에도 미래에셋증권, 카카오페이증권 등 일부 증권사에서 서비스 오류가 발생한 바 있다.

Advertisement

AD

최근 증시 급락과 반등으로 거래량이 급증하면서 전산장애 신고 역시 늘어난 것으로 파악된다. 유가증권시장, 코스닥 시장, 코넥스 시장의 총 거래대금은 지난 3일 69조6990억원, 지난 4일 79조4720억원으로 집계됐다. 이는 올해 일평균 거래대금(45조3500억원)을 훨씬 상회하는 수준이다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>