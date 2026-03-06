신재생 투자 부담 고려한 포트폴리오 조정

3년간 600억원 자사주 매입·소각 추진

SK디스커버리가 보유 중이던 자회사 SK이터닉스 지분을 글로벌 투자사 KKR 측에 매각하며 사업 포트폴리오 재편에 나선다. 동시에 자사주 매입·소각과 배당 확대를 포함한 중기 주주가치 제고 계획도 함께 발표했다.

SK디스커버리는 이사회를 열고 자사가 보유한 SK이터닉스 주식 1045만5825주를 글로벌 투자회사 KKR이 운용하는 펀드가 설립한 법인 '이클립스 홀드코(Eclipse Holdco L.P.)'에 매각하기로 했다고 6일 공시했다. 이는 SK디스커버리가 보유한 지분 전량(30.98%)에 해당하며 매각 금액은 2478억원이다.

SK이터닉스 지분 12.52%를 보유한 한앤컴퍼니도 보유 지분 전량인 422만5455주를 1001억원에 매각하기로 했다.

회사 측은 신재생에너지 사업 특성을 고려해 지분 매각을 결정했다고 설명했다. 신재생에너지 사업은 발전 설비 등 인프라 구축에 장기간이 소요되고 이후 전력 판매 등을 통해 투자금을 점진적으로 회수하는 구조여서 대규모 장기 투자가 필요한 분야라는 점을 감안했다는 것이다.

이번에 지분을 인수하는 KKR은 기후·환경 분야 투자 경험이 풍부한 글로벌 투자사다. 2010년 이후 약 440억달러 규모의 투자 약정을 진행했으며 컨투어글로벌, 아반투스, 엔카비스 등 신재생에너지 플랫폼 투자 이력을 보유하고 있다.

SK디스커버리는 이날 이사회에서 중기 주주가치 제고 계획도 함께 의결했다. 회사는 향후 3년간 총 600억원 규모의 자사주를 추가로 매입해 소각할 계획이다. 신탁계약 방식으로 올해 200억원 규모를 먼저 매입하고 이후 2년 동안 약 400억원 규모를 순차적으로 매입·소각할 예정이다.

배당 정책도 강화한다. 회사는 연간 주당 최소 배당금을 1700원으로 설정하고 경영 목표 달성 여부에 따라 특별 배당을 검토하기로 했다. 또 유가증권시장 평균 배당수익률을 고려해 배당 규모를 전년 대비 확대하는 방향을 지향할 계획이다.

이번 계획은 2023년 발표한 중기 주주가치 제고 계획을 이어가는 조치다. SK디스커버리는 지주회사 전환 이후 약 900억원 규모의 자사주를 매입했으며 이 가운데 30만주를 제외한 대부분을 소각한 바 있다.

SK디스커버리 관계자는 "성장성과 지속가능성을 종합적으로 고려해 사업 포트폴리오를 최적화하고 새로운 성장 동력 발굴을 지속적으로 추진해 기업가치를 높여 나갈 것"이라며 "자사주 매입·소각과 배당 정책을 투명하게 공개하고 이를 성실히 이행하는 등 주주가치 제고를 위한 노력을 이어가겠다"고 말했다.

SK디스커버리는 앞서 보통주 1주당 1500원, 우선주 1주당 1550원의 현금배당을 결정했다. 해당 안건은 오는 26일 열리는 정기 주주총회에서 최종 확정될 예정이다. 또 2027년 지급 배당분부터 비과세 배당이 가능하도록 자본준비금 감소 안건도 이번 주주총회에 상정할 계획이다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



