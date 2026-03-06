23일부터 코브라골드 참가

해병대는 지난달 23일부터 이달 6일까지 태국 일대에서 미국 등 9개국과 함께 다국적군의 연합 작전 수행능력 향상을 위한 코브라골드(Cobra Gold) 훈련에 참가했다고 밝혔다.

해병대는 지난 2월 23일부터 3월 6일까지 태국 일대에서 미국, 태국 등 10개국과 함께 코브라골드 연합훈련에 참가했다. 28일(토) 해병대 수색부대 장병들이 미 해병, 태국 수색부대와 함께 정글수색 훈련을 하고 있다. 사진제공=해병대 AD 원본보기 아이콘

코브라골드는 미국 인도태평양사령부와 태국 총사령부가 주관해 1982년부터 시행되고 있는 인도적·평화적 목적의 다국적 연합 훈련으로 해병대는 올해 17회째 참가했다.

올해는 우리나라와 함께 미국, 태국, 싱가포르, 인도네시아, 말레이시아, 일본, 중국, 인도, 호주가 참가했다. 중국과 인도는 인도주의적 민간 지원으로만 참가했다.

이번 훈련에는 해군·해병대 장병 390여 명과 KAAV(한국형 상륙돌격장갑차), K-55A1 자주포 등 입체적 상륙작전을 위한 핵심 전력이 해군 노적봉함(LST-Ⅱ·4900t급)에 편승해 참가했다. 특히 올해는 차륜형대공포 천호(K-30W)와 대전차유도무기 현궁이 최초로 참가, 연합 제병협동실사격훈련에서 처음으로 해외 실사격을 하며 장비의 우수성과 신뢰도를 입증했다.

연합 상륙훈련의 결정적 행동은 지난달 26일 태국 핫야오 해안에서 미국 해상초계기에 의한 상륙해안정찰을 시작으로 이뤄졌다. 이어 한국과 미국, 태국 해병대 수색부대가 해안으로 전개해 상륙작전에 필요한 여건조성작전을 실시했으며, 한·미·태 해병대 장병 530여 명이 상륙돌격장갑차와 상륙주정 등에 나눠타고 지정된 해안으로 신속하게 상륙했다. 훈련에 참가한 장병들은 오는 16일 국내에 입항하며 약 40일간의 훈련을 종료할 예정이다.

82대대장 김태한 중령은 "이번 훈련을 통해 다국적군과의 연합작전 수행체계를 확인하고, 수행능력을 한층 더 강화하는 계기가 됐다"고 말했다.

