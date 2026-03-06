초청 선수 출전 푸에르토리코 오픈 1R 21위

메이저 대회 2승 챔피언 출신 존 댈리 아들

블란쳇 선두, 사전트 2위, 김성현 89위

존 댈리 2세(미국)가 미국프로골프(PGA) 투어에 처음으로 모습을 드러냈다.

5일(현지시간) 푸에르토리코 리오그란데의 그랜드 리저브 골프클럽(파72·7506야드)에서 열린 PGA 투어 푸에르토리코 오픈(총상금 400만달러) 1라운드에서 버디 4개와 보기 2개를 적어냈다. 이날 2언더파 70타를 작성해 공동 21위로 선전했다.

존 댈리 2세가 푸에르토리코 오픈 1라운드 6번 홀에서 티샷을 하고 있다. 리오그란데=AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

댈리 2세는 1991년 PGA 챔피언십과 1995년 디 오픈에서 우승한 존 댈리(미국)의 아들이다. 이번 대회는 초청 선수로 나왔다. 아직 아마추어 신분인 댈리 2세는 이번 대회가 PGA 투어 데뷔전이다. 16번 홀(파4)에서 칩인 버디를 낚기도 했다.

푸에르토리코 오픈은 같은 기간 미국 플로리다주 올랜도에서 열리는 PGA 투어 아널드 파머 인비테이셔널(총상금 2000만달러)에 출전 자격이 없는 선수들이 주로 나온다.

AD

챈들러 블란쳇(미국)이 이날 8언더파 64타를 몰아쳐 선두에 올랐다. 고든 사전트(미국)는 1타 차 2위(7언더파 65타)다. 교포 선수 김찬(미국)은 공동 21위로 1라운드를 마쳤다. 김성현은 버디 1개와 보기 3개로 2오버파 74타를 쳤다. 출전 선수 120명 가운데 공동 89위다.

Advertisement

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>