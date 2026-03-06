외국어 통역 서포터즈 파견·의료상담 지원



글로벌 의료 경쟁력 강화·외국인 주민복지

동남권원자력의학원과 부산글로벌도시재단이 부산의 글로벌 의료 서비스 경쟁력 강화와 외국인 주민 복지 향상을 위해 손을 맞잡았다.

동남권원자력의학원은 지난 5일 의학원 회의실에서 부산글로벌도시재단과 상호 협력을 위한 업무협약을 체결했다.

이 협약은 부산에 거주하는 외국인 환자들이 한국의 우수한 의료 서비스를 보다 편리하게 이용할 수 있도록 기반을 마련하고 의료 통역 인프라 공유, 임직원 복지 향상 등 다양한 분야에서 협력하기 위해 추진됐다.

협약에 따라 부산글로벌도시재단은 의학원 내 외국인 환자 진료 편의를 위해 외국어 통역 서포터즈를 파견하고 국제 의료사업 홍보와 글로벌 역량 강화를 위한 자문 및 정보 공유를 지원한다.

Advertisement

동남권원자력의학원은 재단 임직원과 통·번역 서포터즈를 대상으로 종합검진과 장례식장 이용료 감면 혜택을 제공하고 외국인 주민과 유학생을 위한 의료 상담 지원, 연계 행사 추진, 학술 정보 교류 등에도 협력할 예정이다.

동남권원자력의학원은 암 진료와 방사선 의학 분야에 특화된 공공의료기관으로 첨단 의료 인프라와 전문 의료진을 갖추고 있다. 부산글로벌도시재단은 외국인 주민 지원과 국제교류 사업을 통해 부산의 글로벌 역량 강화와 도시 브랜드 확산에 힘써 왔다.

이창훈 동남권원자력의학원 원장은 "이번 협약은 한국 의료의 우수성을 세계에 알리고 외국인 환자들이 보다 안심하고 진료받을 수 있는 환경을 만드는 계기가 될 것"이라며 "공공의료기관으로서 전문성과 책임감을 바탕으로 부산글로벌도시재단의 공적개발원조(ODA) 활동에도 적극 참여해 한국 의료의 우수성을 세계에 알리겠다"고 말했다.

AD

전용우 부산글로벌도시재단 대표이사는 "재단이 보유한 국제 네트워크와 외국인 지원 경험을 의료 분야와 접목해 실질적인 협력 모델을 만들겠다"며 "정주 외국인과 해외 환자 모두가 신뢰할 수 있는 글로벌 의료 환경을 조성하고 글로벌 도시 부산의 위상을 알리는 데 적극 협력하겠다"고 말했다.

두 기관은 앞으로도 지속적인 협력 사업을 발굴하며 부산의 글로벌 의료 경쟁력 강화를 위한 공동 노력을 이어갈 계획이다.

동남권원자력의학원이 부산글로벌도시재단과 외국인 의료서비스 협력 업무협약을 맺고 기념촬영하고 있다. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>