캐나다 최초 대규모 배터리 공장

누적 100만 셀 생산

AI 데이터센터·전력망용 ESS까지 생산 확대

LG에너지솔루션의 캐나다 생산법인 '넥스트스타 에너지(NextStar Energy)'가 준공식을 열고 북미 배터리 산업 확대의 본격적인 신호탄을 쐈다.

5일(현지시간) 캐나다 온타리오주 윈저시에서 열린 LG에너지솔루션 캐나다 단독 공장 '넥스트스타 에너지' 준공식에서 참가자들이 기념사진을 촬영하고 있다. LG에너지솔루션 제공 AD 원본보기 아이콘

LG에너지솔루션은 5일(현지시간) 캐나다 온타리오주 윈저시에 위치한 넥스트스타 에너지 공장에서 준공식을 개최했다고 밝혔다. 행사에는 더그 포드 온타리오주 수상, 멜라니 졸리 캐나다 연방 산업부 장관을 비롯해 김정관 산업통상자원부 장관, 김동명 LG에너지솔루션 사장, 이훈성 넥스트스타 에너지 법인장 등 양국 정부와 기업 관계자들이 참석했다.

넥스트스타 에너지는 캐나다 최초이자 최대 규모의 배터리 제조시설로, 북미 배터리 산업과 캐나다 첨단 제조 생태계의 핵심 거점으로 평가받는다. 공장 총 면적은 약 39만m²에 달하며 전기차 배터리뿐 아니라 AI 데이터센터와 대규모 전력망 등에 활용되는 에너지저장장치(ESS) 배터리를 생산한다.

이 공장은 지난해 11월 배터리 셀 양산을 시작한 이후 현재까지 누적 100만 개 이상의 셀을 생산하며 북미 ESS 시장의 빠르게 증가하는 수요에 대응할 수 있는 생산 역량을 확보했다.

넥스트스타 에너지는 2022년 출범 이후 총 50억 캐나다 달러(약 5조원) 이상이 투자된 프로젝트다. 현재까지 약 1300명의 직접 고용을 창출했으며 향후 생산능력을 단계적으로 확대해 약 2500명 규모의 고용 창출을 목표로 하고 있다.

더그 포드 온타리오주 수상은 "넥스트스타 공장 준공은 온타리오주 산업 역사에서 중요한 이정표"라며 "수천 개의 지역 일자리 창출과 함께 자동차 및 첨단 제조 공급망 전반에 긍정적인 효과를 가져올 것"이라고 말했다.

멜라니 졸리 캐나다 산업부 장관은 "이번 첨단 배터리 제조시설은 차세대 차량 생산과 에너지 인프라 강화를 동시에 뒷받침할 것"이라며 "한국과 캐나다 간 미래 모빌리티 협력을 기반으로 전략 기술 개발을 가속하는 계기가 될 것"이라고 강조했다.

김정관 산업통상자원부 장관은 "캐나다는 한국이 어려운 시기에 함께했던 오랜 우방"이라며 "양국 산업 협력의 상징적 성과인 넥스트스타 에너지 공장이 온타리오주에 세워진 것은 매우 의미 있는 일"이라고 말했다.

김동명 LG에너지솔루션 사장은 "넥스트스타 에너지의 단독 경영 결정은 사업 경쟁력에 대한 확신에서 비롯됐다"며 "캐나다 최초의 배터리 제조시설로서 북미 전동화 시대를 이끄는 핵심 거점이 될 것"이라고 밝혔다.

이훈성 넥스트스타 에너지 법인장은 "이번 준공식은 윈저 지역에서 형성되고 있는 강력한 산업 성장 흐름을 보여주는 상징적인 성과"라며 "정부와 파트너와의 협력을 통해 캐나다 경제에 장기적인 가치를 창출하고 미래 에너지 산업을 선도하는 기반을 마련하겠다"고 말했다.

넥스트스타 에너지는 2022년 3월 LG에너지솔루션과 스텔란티스의 합작 발표로 출범했으며 같은 해 11월 윈저 공장 건설에 착수했다. 이후 2024년 모듈 생산을 시작했고 2025년 11월 전극과 셀 양산에 돌입했다. LG에너지솔루션은 올해 2월 지분 100% 인수를 통해 공장을 단독 운영 체제로 전환할 계획이라고 밝힌 바 있다.

