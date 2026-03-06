VC협회, 벤처투자분석사 자격시험 접수 시작…5월23일 실시

한국벤처캐피탈협회는 지난 3일부터 벤처투자 전문인력 양성을 위한 제8회 '벤처투자분석사' 자격시험 접수를 시작했다고 6일 밝혔다. 시험은 5월23일 서울 강남구 삼성동에 위치한 경기고등학교에서 치러진다.

벤처투자분석사는 벤처캐피탈 투자 실무에 필요한 전문역량을 검증하는 국내 유일 벤처투자 전문 민간자격제도다. 2023년 도입 후 현재까지 총 7회에 걸쳐 1544명의 합격자를 배출했다.

지난해에는 접수 개시 후 단기간 내에 모집 정원 500명이 마감됐다. 시험에 대한 수요가 많은 만큼 VC협회는 제8회 시험부터 정원을 1000명으로 확대했다.

VC협회에 따르면 지난해 기준 전체 신청 인원의 84.4%가 VC업계에 종사하지 않는 사람들로 나타났다. 신청자는 학생 등 개인(29.4%), 일반기업(25.3%), 유관기관(20.3%), 금융기관(9.4%) 등 순으로 집계됐다.

시험은 현장에서 요구되는 핵심 역량을 검증하는 구조로 설계됐다. 검정과목은 ▲벤처캐피탈 투자 이해 ▲벤처캐피탈 투자 방법론 ▲벤처캐피탈 회수 이해 등 3개 영역으로 구성된다.

기업분석, 투자의사 결정 지원, 사후관리 및 회수 전략 수립 역량 등을 평가하며 온라인 강의와 함께 제공되는 교재를 통해 시험 내용을 학습할 수 있다. 지난해 합격률은 60.4%였다.

