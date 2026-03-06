보증금 50만원·시세 30% 임대료…최장 20년 거주



이사비 최대 40만원 지원…행정복지센터 통해 신청

부산도시공사(BMC, 신창호)는 열악한 주거환경에 놓인 아동 주거빈곤가구의 주거 안정을 위해 공사가 보유한 매입임대주택을 지원한다고 6일 전했다.

이번 지원사업은 부산시에 거주하는 무주택 세대구성원 가운데 최저주거기준에 미달하는 주거환경에서 만 18세 미만 아동과 함께 3개월 이상 거주한 가구를 대상으로 한다. 공급 물량은 공사가 보유한 매입임대주택 20호다.

BMC는 아동 가구의 주거비 부담을 줄이기 위해 임대보증금 50만원, 임대료는 시세의 30% 수준으로 책정했다. 또 부산시와 협력해 '비정상거처 거주자 이사비 지원사업'을 통해 최대 40만원의 이사비와 생필품 구입비도 지원한다.

임대기간은 최초 2년이며 재계약 요건을 충족하면 최장 20년까지 거주할 수 있다. 신청 자격은 가구원 수별 소득 기준과 자산 기준을 모두 충족해야 한다. 3인 이상 가구는 월평균 소득 50% 이하, 2인 가구는 60% 이하이며 총자산은 2억4500만원 이하여야 한다.

Advertisement

AD

신청 접수는 3월 5일부터 공급 물량이 소진될 때까지 상시 진행된다. 입주를 희망하는 가구는 관련 서류를 지참해 주민등록지 행정복지센터를 방문해 신청하면 된다.

신창호 부산도시공사 사장은 "주거환경이 열악한 아동 가구에 양질의 주택을 신속히 공급해 아이들이 건강하게 성장할 수 있는 환경을 만들겠다"며 "아동 주거권 보장을 위한 맞춤형 주거 지원에 지속적으로 힘쓰겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>