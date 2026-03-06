우리금융, 미국커뮤니케이션연맹 ESG 뱅킹부문 대상 수상

'LACP 비전 어워드' ESG 뱅킹부문 대상

지속가능경영보고서 99점 기록

글로벌 공시 기준 정합성 인정

우리금융그룹은 6일 지난해 6월 발간한 지속가능경영보고서가 글로벌 시상식인 '2024·25 LACP 비전 어워드(LACP Vision Awards)'에서 뱅킹부문 대상(Platinum)을 수상했다고 밝혔다.

'LACP 비전 어워드'는 미국커뮤니케이션연맹(LACP·League of American Communications Professionals)이 주관하는 글로벌 시상식으로, 포춘 500대 기업을 비롯해 전 세계 1000여 개 기업과 정부기관이 발간한 지속가능경영보고서 등을 평가해 수상작을 선정한다. 우리금융그룹은 ▲보고서 서술(Report Narrative) ▲재무 정보(Report Financials) ▲메시지 명확성(Message Clarity) 등 총 8개 평가 항목 가운데 7개 항목에서 만점을 받으며 100점 만점에 99점을 기록해 뱅킹부문 최고 수준의 평가를 받았다.

이번 보고서는 투자자와 이해관계자의 정보 요구에 부응하기 위해 국제지속가능성기준위원회(ISSB)의 공시 기준을 반영했다. 특히 기후변화 리스크 관리, ESG 성과의 정량화, 내부통제 혁신 등을 구체적으로 제시해 공시의 투명성과 신뢰도를 높였다는 평가를 받았다. 임종룡 우리금융그룹 회장은 "ESG 성과 확산을 위한 노력이 국제적으로 인정받아 뜻깊다"며 "정부 및 국제 공시 기준에 적극 대응하고 지속가능경영보고서를 통해 보다 체계적이고 고도화된 공시 체계를 구축해 나가겠다"고 말했다.

