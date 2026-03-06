장 초반 양시장서 개인 순매수

연합뉴스

6일 장 초반 코스닥 지수가 3%대 상승하며 이틀 연속 반등했다. 전날 함께 급등한 코스피 지수는 하락 출발 이후 보합권에 머무르면서 다소 주춤한 모습이다.


이날 코스피는 전날 대비 1.66% 내린 5491.02로 출발했다. 이후 5500선까지 회복한 이후 상승과 전환을 반복하고 있다.

역시 개미들의 매수세가 지수를 끌어올리는 모습이다. 장 초반 개인은 이미 1조5484억원어치를 순매수했다. 반면 외국인과 기관은 각각 9979억원, 4859억원을 순매도했다.


대부분 업종이 상승세다. 금속(3.88%), 기계·장비(3.24%), IT서비스(2.84%), 건설(2.53%), 전기·가스(1.94%), 화학(1.77%), 운송장비·부품(1.61%) 등 1% 넘게 오른 업종도 다수였다. 반면 보험(-0.90%), 음식료·담배(-0.86%), 섬유·의류(-.0.49%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 10위 종목 중에서는 두산에너빌리티 두산에너빌리티 close 증권정보 034020 KOSPI 현재가 90,900 전일대비 400 등락률 +0.44% 거래량 2,559,980 전일가 90,500 2026.03.06 10:03 기준 관련기사 위협받는 '오천피' 붕괴된 '천스닥'…그나마 외국인은 찔끔 돌아왔다 5000선 붕괴 직전 코스피, 5200대로 반등 코스피 3%대 하락출발… 장초반 사이드카 발동하기도 (4.3%)의 상승 폭이 가장 컸다. 이어 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 close 증권정보 012450 KOSPI 현재가 1,435,000 전일대비 54,000 등락률 +3.91% 거래량 267,063 전일가 1,381,000 2026.03.06 10:03 기준 관련기사 KODEX 방산 ETF 2종, 이틀간 개인 순매수 1000억 돌파 중동발 지정학적 위기감 고조에 주목받는 방산주...투자전략 어떻게 가져갈까? 위협받는 '오천피' 붕괴된 '천스닥'…그나마 외국인은 찔끔 돌아왔다 (3.9%), 현대차 현대차 close 증권정보 005380 KOSPI 현재가 538,000 전일대비 10,000 등락률 -1.82% 거래량 759,364 전일가 548,000 2026.03.06 10:03 기준 관련기사 방산주 투자전략 유효? 투자금 부족으로 고민 중이었다면 코스피, 9.63% 급등…코스닥은 역대 최고 상승률 코스피, 장중 5700선 회복…코스닥도 '껑충' (2.0%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 close 증권정보 373220 KOSPI 현재가 370,000 전일대비 1,500 등락률 -0.40% 거래량 114,075 전일가 371,500 2026.03.06 10:03 기준 관련기사 코스피, 9.63% 급등…코스닥은 역대 최고 상승률 코스피, 장중 5700선 회복…코스닥도 '껑충' 위협받는 '오천피' 붕괴된 '천스닥'…그나마 외국인은 찔끔 돌아왔다 (1.8%), 기아 기아 close 증권정보 000270 KOSPI 현재가 163,900 전일대비 2,500 등락률 -1.50% 거래량 638,209 전일가 166,400 2026.03.06 10:03 기준 관련기사 위협받는 '오천피' 붕괴된 '천스닥'…그나마 외국인은 찔끔 돌아왔다 현대차·기아, 자율이동로봇 '모베드' 국내 판매 개시 5000선 붕괴 직전 코스피, 5200대로 반등 (1.3%) 등의 순서였다. SK스퀘어 SK스퀘어 close 증권정보 402340 KOSPI 현재가 530,000 전일대비 36,000 등락률 -6.36% 거래량 209,022 전일가 566,000 2026.03.06 10:03 기준 관련기사 코스피, 9.63% 급등…코스닥은 역대 최고 상승률 코스피, 장중 5700선 회복…코스닥도 '껑충' 위협받는 '오천피' 붕괴된 '천스닥'…그나마 외국인은 찔끔 돌아왔다 (-2.4%), 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 183,050 전일대비 8,550 등락률 -4.46% 거래량 12,365,486 전일가 191,600 2026.03.06 10:03 기준 관련기사 방산주 투자전략 유효? 투자금 부족으로 고민 중이었다면 코스피, 9.63% 급등…코스닥은 역대 최고 상승률 [MWC26]K통신 활약…LGU+·SKT·삼성전자 글로벌 모바일 어워드 수상 (-1.3%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 close 증권정보 207940 KOSPI 현재가 1,612,000 전일대비 35,000 등락률 -2.13% 거래량 13,843 전일가 1,647,000 2026.03.06 10:03 기준 관련기사 코스피, 9.63% 급등…코스닥은 역대 최고 상승률 위협받는 '오천피' 붕괴된 '천스닥'…그나마 외국인은 찔끔 돌아왔다 5000선 붕괴 직전 코스피, 5200대로 반등 (-1.2%), SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 895,000 전일대비 46,000 등락률 -4.89% 거래량 1,451,487 전일가 941,000 2026.03.06 10:03 기준 관련기사 방산주 투자전략 유효? 투자금 부족으로 고민 중이었다면 나신평, SK하이닉스 신용등급 'AA+'로 상향 코스피, 9.63% 급등…코스닥은 역대 최고 상승률 (-1.1%), HD현대중공업(-0.3%) 등은 떨어졌다.


코스닥 지수는 전날보다 0.10% 오른 1117.49로 개장했다. 이후 장 초반 상승폭을 키워가면서 전일보다 3.39% 오른 1154.23을 기록하기도 했다.


코스닥 시장에서도 개인들의 순매수가 두드러졌다. 개인들은 1325억원, 기관은 299억원을 각각 순매수했다. 외국인은 1644억원을 순매도했다.


거의 모든 업종이 상승세다. 금융 업종의 상승폭이 5.63%로 가장 컸다. 이어 화학(3.96%), 비금속(3.38%), 제조(3.33%), 기계·장비(3.30%), 전기·전자(3.29%), 일반서비스(2.91%), 제약(2.83%), 금속(2.38%), 의료·정밀기기(2.36%) 등 2% 넘게 오른 업종도 여럿이었다. 반면 운송·창고(-1.11%)와 음식료·담배(0.42%) 업종은 하락했다.

시총 상위 10위 종목 모두 올랐다. 에이비엘바이오 에이비엘바이오 close 증권정보 298380 KOSDAQ 현재가 181,400 전일대비 4,300 등락률 +2.43% 거래량 416,921 전일가 177,100 2026.03.06 10:03 기준 관련기사 위협받는 '오천피' 붕괴된 '천스닥'…그나마 외국인은 찔끔 돌아왔다 5000선 붕괴 직전 코스피, 5200대로 반등 코스피 3%대 하락출발… 장초반 사이드카 발동하기도 의 상승 폭이 7.2%로 가장 컸다. 이어 에코프로 에코프로 close 증권정보 086520 KOSDAQ 현재가 162,800 전일대비 2,000 등락률 +1.24% 거래량 2,015,158 전일가 160,800 2026.03.06 10:03 기준 관련기사 코스피, 9.63% 급등…코스닥은 역대 최고 상승률 연 5%대 금리로 저가매수자금, 신용미수대환자금 모두 OK 코스피, 장중 5700선 회복…코스닥도 '껑충' (6.7%), 리가켐바이오 리가켐바이오 close 증권정보 141080 KOSDAQ 현재가 190,500 전일대비 500 등락률 +0.26% 거래량 218,316 전일가 190,000 2026.03.06 10:03 기준 관련기사 위협받는 '오천피' 붕괴된 '천스닥'…그나마 외국인은 찔끔 돌아왔다 5000선 붕괴 직전 코스피, 5200대로 반등 코스피 3%대 하락출발… 장초반 사이드카 발동하기도 (4.0%), 원익IPS 원익IPS close 증권정보 240810 KOSDAQ 현재가 134,000 전일대비 1,200 등락률 +0.90% 거래량 361,686 전일가 132,800 2026.03.06 10:03 기준 관련기사 코스피 사상 최고치 마감…코스닥도 상승 '멈출 수가 없다' 코스피 5600선 껑충…코스닥도 5% 급등 신한운용 SOL AI반도체소부장 ETF, 순자산 8000억원 돌파 (3.8%), 에코프로비엠 에코프로비엠 close 증권정보 247540 KOSDAQ 현재가 195,000 전일대비 400 등락률 -0.20% 거래량 255,210 전일가 195,400 2026.03.06 10:03 기준 관련기사 코스피, 9.63% 급등…코스닥은 역대 최고 상승률 코스피, 장중 5700선 회복…코스닥도 '껑충' 위협받는 '오천피' 붕괴된 '천스닥'…그나마 외국인은 찔끔 돌아왔다 (3.6%), HLB HLB close 증권정보 028300 KOSDAQ 현재가 49,650 전일대비 950 등락률 -1.88% 거래량 352,505 전일가 50,600 2026.03.06 10:03 기준 관련기사 위협받는 '오천피' 붕괴된 '천스닥'…그나마 외국인은 찔끔 돌아왔다 5000선 붕괴 직전 코스피, 5200대로 반등 코스피 3%대 하락출발… 장초반 사이드카 발동하기도 (2.1%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 close 증권정보 277810 KOSDAQ 현재가 802,000 전일대비 35,000 등락률 -4.18% 거래량 135,866 전일가 837,000 2026.03.06 10:03 기준 관련기사 코스피, 9.63% 급등…코스닥은 역대 최고 상승률 코스피, 장중 5700선 회복…코스닥도 '껑충' 위협받는 '오천피' 붕괴된 '천스닥'…그나마 외국인은 찔끔 돌아왔다 (1.6%), 리노공업 리노공업 close 증권정보 058470 KOSDAQ 현재가 119,300 전일대비 2,100 등락률 -1.73% 거래량 611,792 전일가 121,400 2026.03.06 10:03 기준 관련기사 위협받는 '오천피' 붕괴된 '천스닥'…그나마 외국인은 찔끔 돌아왔다 5000선 붕괴 직전 코스피, 5200대로 반등 코스피 3%대 하락출발… 장초반 사이드카 발동하기도 (1.4%), 알테오젠 알테오젠 close 증권정보 196170 KOSDAQ 현재가 364,500 전일대비 7,500 등락률 -2.02% 거래량 138,908 전일가 372,000 2026.03.06 10:03 기준 관련기사 코스피, 9.63% 급등…코스닥은 역대 최고 상승률 코스피, 장중 5700선 회복…코스닥도 '껑충' 위협받는 '오천피' 붕괴된 '천스닥'…그나마 외국인은 찔끔 돌아왔다 (0.5%) 등의 순서였다.


이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
