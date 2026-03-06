불공정거래 점검팀 2차 회의 개최

제빵업계 등 가격 인하 릴레이 확산 유도

공정거래위원회가 최근 담합 제재 등으로 가격이 인하된 설탕, 밀가루, 전분당 등을 원재료로 사용하는 가공식품 업계에 대해 전방위적인 가격 점검에 나선다. 원재료 가격 하락분이 완제품 가격에 즉각 반영되도록 유도해 국민 체감 물가를 낮추겠다는 취지다.

최근 빵과 케이크 등 일부 제품 가격을 인하하기로 한 뚜레쥬르. 연합뉴스. AD 원본보기 아이콘

공정위는 6일 민생물가 특별관리 관계장관 TF 산하 '불공정거래 점검팀' 2차 회의를 주재하고 가공식품 및 석유시장 가격 집중점검 방안을 논의했다고 밝혔다. 이번 회의에는 재정경제부, 법무부, 농림축산식품부, 산업통상부 등 관계부처가 참여했다.

공정위와 소비자원은 라면, 과자, 빵, 아이스크림 등 서민 생활과 밀접한 가공식품의 출고가와 소비자가, 단위가격을 집중 모니터링하기로 했다. 특히 최근 설탕·밀가루·전분당 제조사들과 일부 제빵 업체가 가격 인하를 발표한 만큼, 이러한 노력이 가공식품 전반으로 확산되도록 유도한다는 방침이다. 모니터링 결과 담합 등 불공정거래 혐의가 포착될 경우 즉시 신속한 조사에 착수하고 엄중히 제재할 계획이다.

석유시장에 대한 감시 수위도 최고조로 끌어올린다. '범부처 석유시장 점검반'을 통해 전국 주유소의 가격과 품질을 월 2000회 이상 특별검사함과 동시에 공정위는 지방사무소를 총동원해 고유가 주유소를 중심으로 담합 가능성을 점검하고, 혐의가 포착되면 즉시 현장 조사를 개시하는 등 전방위 대응에 나서기로 했다.

세종=오유교 기자 5625@asiae.co.kr



