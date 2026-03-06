KB운용 '생성형 AI 아나운서' 운용업계 최초 도입

KB자산운용은 자산운용업계 최초로 생성형 인공지능(AI) 기반의 아나운서를 자체 콘텐츠에 도입했다고 6일 밝혔다. AI 기술을 활용한 투자정보 전달 방식의 고도화와 디지털 커뮤니케이션 혁신에 속도를 내면서 금융권 내 AI 활용 선도 기업으로 도약하겠다는 각오다.

이번에 선보인 AI 아나운서는 마케팅 자료를 기반으로 상장지수펀드(ETF)와 펀드 상품 안내를 비롯해 시황 브리핑, 웹세미나, 이벤트 홍보 영상 등 다양한 투자 콘텐츠 제작에 활용한다. KB자산운용 측은 AI 아나운서 도입으로 콘텐츠 제작의 유연성과 확장성이 크게 개선되고 투자 콘텐츠의 표현 방식도 한층 풍부해질 것으로 기대하고 있다.

이번 AI 아나운서 도입은 특히 KB금융그룹이 2026년 경영전략 방향으로 제시한 '전환과 확장(Transition & Expansion)' 기조를 자산운용 콘텐츠 영역에서 구체화한 사례로, 그룹 차원의 AI 기술 활용 확대 흐름과 궤를 함께해 디지털 기반 커뮤니케이션 역량을 강화했다는 점에서 의미가 있다는 설명이다.

이해동 KB자산운용 디지털마케팅본부장은 "현재 금융권에서 AI 아나운서를 본격적으로 활용하는 사례는 아직 제한적"이라며 "KB자산운용은 그룹의 AI·디지털 전환에 발맞춰 실제 투자정보 콘텐츠 전반에 AI 아나운서를 적용함으로써 AI 활용 범위를 확대하고 있다"고 강조했다.

