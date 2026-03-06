7m 아래로 쿵…해남 축사 지붕 고치던 60대 추락사

경찰 정확한 사고 경위 조사

전남 해남군의 한 축사에서 노후된 지붕을 교체하던 60대 작업자가 7m 아래 바닥으로 추락해 숨지는 사고가 발생했다.

6일 해남소방서와 경찰 등에 따르면 전날 오전 8시 52분께 전남 해남군 마산면의 한 축사에서 작업 중이던 60대 남성 A씨가 7m 높이 지붕 아래로 떨어졌다는 다급한 신고가 접수됐다.

사고 직후 A씨는 심정지 상태로 현장에 출동한 119구급대에 의해 인근 병원으로 긴급 이송됐으나, 끝내 의식을 회복하지 못하고 사망했다.

조사 결과 A씨는 당시 축사 지붕 교체 공사를 위해 지붕 위에서 이동하던 중 추락해 변을 당한 것으로 파악됐다.

Advertisement

AD

경찰은 목격자와 공사 관계자 등을 상대로 정확한 사고 경위와 함께 현장 안전 수칙 준수 여부 등을 조사하고 있다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>