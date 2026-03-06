매장 내 식사 및 테이크아웃 용이

MZ세대 타깃 현지화 메뉴 구성

다이닝브랜즈그룹의 치킨 브랜드 bhc는 '뉴저지 포트리점'을 얼었다고 6일 밝혔다. 미국 내 여섯 번째 매장이자 네 번째 가맹점이다.

매장은 뉴저지주 버겐카운티의 대표 주거·상업 지역인 포트리에 들어섰다. 포트리는 뉴욕 맨해튼과의 접근성이 뛰어나고 마트·식당·학교 등 생활 인프라가 잘 갖춰진 지역이다. 한인 커뮤니티가 크게 형성된 곳으로도 알려져 있다.

매장은 약 27평 규모다. 현지 식사 패턴을 반영해 치킨 샌드위치와 콤보 등 '밀(Meal) 메뉴 중심'의 새로운 매장 포맷을 처음 적용했다. 테이크아웃 수요가 많은 현지 환경을 고려해 조리부터 포장까지 이어지는 동선을 최소화했고, 매장 외부에서도 주문과 픽업이 가능하도록 별도 카운터를 마련했다.

메뉴 구성도 현지 소비자 취향에 맞춰 강화했다. 윙과 텐더를 중심으로 후라이드, 핫 후라이드, 뿌링클, 핫 뿌링클 등 4가지 메뉴를 운영한다. 치킨을 소스에 찍어 먹는 소비 트렌드를 반영해 기존 뿌링뿌링·랜치·스윗하바네로·양념 소스에 더해 맛초킹·레드·핫뿌링마요·뿌링클마요 등 신규 디핑 소스 4종도 추가했다.

새로운 사이드 메뉴 '크리스피 번(Crispy Bun)'도 선보인다. 치킨과 소스를 곁들여 직접 치킨샌드위치를 만들어 먹거나 사이드 메뉴로 즐길 수 있는 제품이다.

브라이언 신 bhc 미국 법인장은 "성공적인 북미 시장 확대를 위해 계속해서 현지 소비자들의 반응을 면밀히 살피고 이를 메뉴와 매장 운영에 전략적으로 반영할 계획"이라며 "올해도 bhc의 대표 메뉴 및 현지화 메뉴를 기반으로 K-치킨과 K-푸드를 대표하는 글로벌 브랜드로서의 입지를 더욱 확고히 할 것"이라고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



