장도 보고 야구도 본다…SSG닷컴, '쓱7클럽 티빙형' 공식 출시
월 3900원에 7% 적립
티빙 OTT 콘텐츠 혜택 동시 제공
SSG닷컴은 장보기 적립 혜택과 온라인 동영상 서비스(OTT) 티빙(TVING) 콘텐츠를 결합한 '쓱7클럽 티빙형'을 공식 출시했다고 6일 밝혔다.
이번 멤버십은 월 3900원의 구독료로 업계 최고 수준의 장보기 적립과 콘텐츠 혜택을 동시에 제공한다. 이용자는 매달 '티빙형'과 쇼핑 혜택 중심의 '기본형' 중 원하는 서비스를 선택할 수 있다.
쓱세븐클럽 회원은 멤버십 유형과 관계없이 '쓱배송(주간·새벽·트레이더스)'과 '스타배송' 상품 구매 시 결제액의 7%를 SSG머니로 적립 받는다. 신세계백화점몰과 신세계몰 상품 최대 7% 할인쿠폰 및 백화점몰 상품 무료 반품 혜택도 제공된다.
티빙형 가입 고객은 다양한 콘텐츠를 시청할 수 있다. 프로야구(KBO), 프로농구(KBL) 등 주요 스포츠 중계를 비롯해 '미혼남녀의 효율적 만남', '세이렌', '대한민국에서 건물주 되는 법', '방과후 태리쌤' 등 최신 인기작과 티빙 오리지널 콘텐츠까지 포함된다.
SSG닷컴은 쓱세븐클럽 티빙형 출시를 기념해 3개월간 월 구독료 결제 즉시 4000원을 쓱머니로 캐시백한다. 이와 별개로 장보기 지원금 5000원을 가입 시 1회 지급한다.
친구 초대 이벤트도 마련했다. 기존 회원이 보낸 초대 링크로 신규 가입이 이뤄질 때마다 초대한 회원과 가입한 회원 모두에게 SSG머니 5000원씩을 각각 지급한다.
방승재 SSG닷컴 마케팅담당은 "장보기 혜택과 OTT를 합리적인 가격에 동시에 누릴 수 있도록 구성했다"며 "특히 프로야구(KBO) 리그 개막을 앞두고 있어 야구 팬들의 관심이 높을 것으로 기대한다"고 말했다.
