총 400대 보급, 구매비 70% 지원...오는 9~13일 접수

대전시가 가정에서 발생하는 음식물류 폐기물을 줄이고 위생적인 배출 환경을 조성하기 위해 '가정용 음식물류 폐기물 감량처리기' 구매 비용의 70%를 대당 최대 70만 원 한도 내에서 지원한다.

이번 사업은 총 400대를 대상으로 추진되며, 지원 대상은 건조 또는 미생물 발효 방식 감량처리기 중 단체표준, 환경표지, K마크, Q마크 등 1개 이상 품질 인증을 획득한 제품이다.

렌탈 제품, 사전 구입 제품, 음식물류 폐기물을 분쇄해 하수관으로 배출하는 방식의 제품은 지원 대상에서 제외된다.

신청 대상은 2023년부터 2025년까지 동일 사업으로 지원받은 세대를 제외한 대전시에 주소를 둔 세대주이며, 세대당 1대만 신청할 수 있다.

신청 기간은 오는 9일부터 13일까지 5일간이며, 신청을 원하는 시민은 해당 기간 내 관할 구청에 보조금 신청서를 제출하면 된다. 대상자 선정은 세대원 수가 많은 순, 해당 자치구 거주 기간이 긴 순으로 이뤄진다. 자세한 신청 방법과 제출 서류는 각 구청 누리집(홈페이지)에서 확인할 수 있다.

대전시는 2023년부터 현재까지 총 1361대의 가정용 음식물류 폐기물 감량처리기 구매 비용을 지원했으며, 효과 분석 결과 감량처리기 설치 가구는 설치 전 대비 음식물류 폐기물 발생량이 약 65% 감소한 것으로 나타났다.

문창용 대전시 환경국장은 "가정용 음식물류 폐기물 감량처리기 보급은 가정 내 폐기물 감량 실천을 확대하고, 주거환경 개선과 자원순환 도시 조성에도 도움이 될 것으로 기대된다"며 "앞으로도 시민이 체감할 수 있는 생활밀착형 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.

