총 150억원 규모

1인 최대 1억원

5년간 이자 전액 지원

강원특별자치도는 민선8기 도지사 공약사업으로 추진 중인 '2026년 청년창업자금 무이자 대출 지원사업'을 확대 시행한다고 6일 밝혔다.

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도청 제공 AD 원본보기 아이콘

청년창업자금 무이자 대출 지원사업은 청년 사업자의 금융 부담을 완화하고 창업을 희망하는 청년에게 안정적인 자금 지원을 제공하기 위한 사업이다.

도와 NH농협은행, 신한은행 등 금융기관, 강원신용보증재단이 협력해 추진한다.

올해는 청년의 실질적인 창업 지원을 위해 관련 기관 협의를 통해 총사업비와 지원 한도를 전년 대비 대폭 확대했다.

총대출 규모를 100억원에서 150억원으로 확대하고, 1인당 대출 한도도 최대 5000만원에서 최대 1억원으로 상향했으며, 지원 인원 역시 200명에서 250명으로 늘렸다.

Advertisement

이 사업은 창업 자금 조달에 어려움을 겪는 도내 청년에게 최대 1억원의 대출과 5년간 대출이자 전액을 지원하는 제도다.

지원 대상은 도내에 주소지와 사업장을 둔 만 18세 이상 45세 이하 청년(법인 제외)으로, 신규 창업자 또는 업력 7년 미만의 사업자다.

지원 업종은 지역특화(주력) 산업을 비롯해 제조업, 정보통신업, 전문·과학·기술, 사업지원, 교육, 보건·사회복지, 창작·예술·여가 업종, 도매 및 상품중개업, 커피 전문점 등(프랜차이즈 가맹점은 제외)이다.

또한 창업자의 안정적인 정착과 성장을 지원하기 위해 강원신용보증재단에서 교육 및 컨설팅을 제공한다.

교육 또는 컨설팅을 12시간 이상 수료해야 이자 지원이 가능하며, 교육으로 인한 불편을 최소화하기 위해 대출이자 지원 전까지 교육을 이수하면 된다.

청년창업자금 무이자 대출 지원사업 신청은 3월 16일 오전 9시부터 강원신용보증재단 통합플랫폼 '보증드림'을 통해 가능하다.

신청 후 보증서를 발급받아 NH농협은행 또는 신한은행을 통해 창업자금 대출을 진행하면 된다.

AD

김만호 강원특별자치도 경제국장은 "청년들이 일자리를 찾아 타지역으로 떠나는 상황에서 창업을 통한 일자리 창출과 지역 정착을 지원하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 청년이 지역에서 도전하고 성장할 수 있도록 지속 가능한 청년 창업 정책을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>