[특징주]에이피알, 어닝 서프라이즈 기대감에 7%대 강세

에이피알 에이피알 close 증권정보 278470 KOSPI 현재가 302,500 전일대비 19,500 등락률 +6.89% 거래량 152,953 전일가 283,000 2026.03.06 09:59 기준 관련기사 에이피알, 주당 1500원 현금 배당 결정 '사상 최대 실적' 에이피알, 560억 '통 큰 배당'…주주환원 가속화 [특징주]에이피알, 올해 보수적 추정해도 '매출 2조1000억' 전망에 강세 전 종목 시세 보기 이 어닝 서프라이즈(깜짝 실적) 기대감에 7%대 상승세를 보이고 있다.

6일 오전 9시12분 현재 에이피알은 전일 대비 2만2000원(7.77%) 오른 30만5000원에 거래되고 있다. 이틀 연속 큰 폭의 상승세를 지속하는 모습이다.

AD

실적 기대감이 주가 상승동력으로 작용한 것으로 풀이된다.

이날 미래에셋증권은 에이피알에 대해 올해 매출이 전년 대비 50% 성장할 것으로 보고 목표주가를 기존 36만원에서 45만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. 배송이 미래에셋증권 연구원은 "추정치 상향과 멀티플 조정을 반영해 목표주가를 올렸다"면서 "올해 매출액은 전년 대비 50% 성장한 2조3000억원으로 추정한다"고 설명했다. 이어 "상반기 내 신성장 지역(유럽 온라인)과 채널(미국 오프라인)에 본격적으로 진입하기 때문에 어닝 서프라이즈 가능성이 다시 고조되는 구간에 진입했다고 판단된다"면서 "해당 모멘텀들이 가시화되기 직전이고 가격 매력도 높기 때문에 지금이 매수 적기"라고 덧붙였다.

Advertisement

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>