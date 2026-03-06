[특징주]에이피알, 어닝 서프라이즈 기대감에 7%대 강세
에이피알 에이피알 close 증권정보 278470 KOSPI 현재가 302,500 전일대비 19,500 등락률 +6.89% 거래량 152,953 전일가 283,000 2026.03.06 09:59 기준 관련기사 에이피알, 주당 1500원 현금 배당 결정 '사상 최대 실적' 에이피알, 560억 '통 큰 배당'…주주환원 가속화 [특징주]에이피알, 올해 보수적 추정해도 '매출 2조1000억' 전망에 강세 이 어닝 서프라이즈(깜짝 실적) 기대감에 7%대 상승세를 보이고 있다.
6일 오전 9시12분 현재 에이피알은 전일 대비 2만2000원(7.77%) 오른 30만5000원에 거래되고 있다. 이틀 연속 큰 폭의 상승세를 지속하는 모습이다.
실적 기대감이 주가 상승동력으로 작용한 것으로 풀이된다.
이날 미래에셋증권은 에이피알에 대해 올해 매출이 전년 대비 50% 성장할 것으로 보고 목표주가를 기존 36만원에서 45만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. 배송이 미래에셋증권 연구원은 "추정치 상향과 멀티플 조정을 반영해 목표주가를 올렸다"면서 "올해 매출액은 전년 대비 50% 성장한 2조3000억원으로 추정한다"고 설명했다. 이어 "상반기 내 신성장 지역(유럽 온라인)과 채널(미국 오프라인)에 본격적으로 진입하기 때문에 어닝 서프라이즈 가능성이 다시 고조되는 구간에 진입했다고 판단된다"면서 "해당 모멘텀들이 가시화되기 직전이고 가격 매력도 높기 때문에 지금이 매수 적기"라고 덧붙였다.
