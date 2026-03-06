독서 습관 형성 실천법 제안

아이스크림미디어는 신간 '아이의 평생을 지켜 주는 빠져드는 우리 집 독서'를 출간했다고 6일 밝혔다.

일본 아마존 베스트셀러·교육 분야 1위를 기록한 이 책은 1만명 이상의 아이들을 책에 빠지게 만든 저자의 실제 경험을 바탕으로 가정에서 실천할 수 있는 독서 전략을 제시한다.

인공지능(AI) 기술이 교육 현장과 일상에 확산하면서 정보를 읽고 이해하며 해석하는 문해력은 교과 학습 전반의 기초 역량으로 다뤄지고 있다. 아이가 책을 '읽어야 하는 대상'이 아닌 '읽고 싶어지는 대상'으로 인식하도록 돕는데 초점을 맞춘다.

'아이의 평생을 지켜 주는 빠져드는 우리 집 독서' 이미지. 아이스크림미디어 AD 원본보기 아이콘

독서를 통해 기를 수 있는 네 가지 능력을 제시한다. ▲공부를 해내는 능력 ▲언어를 활용하는 능력 ▲감성지수 EQ를 높이는 능력 ▲타인의 생각을 받아들이고 자신을 변화시키는 능력이다. 저자는 독서가 단순한 취미를 넘어 학습 전반의 기반을 형성하는 과정이라고 설명한다.

Advertisement

총 5장으로 구성된 이 책은 독서에 빠져드는 11가지 원칙과 40가지 실천 팁을 중심으로 독서 정체성 형성과 환경 설계, 동기 부여 전략을 단계적으로 정리했다. 부록에는 현직 초등 교사의 '5단계 읽기 가이드'와 '국내 추천 도서 100권'을 수록해 한국 교육 환경에 맞는 구체적인 독서 로드맵을 제시한다.

AD

아이스크림미디어 관계자는 "AI 기술 확산과 함께 읽고 이해하는 힘이 더욱 중요해지고 있다"며 "이 책이 변화하는 교육 환경 속에서 아이의 평생 역량을 준비하는 부모들에게 가정에서 부담 없이 실천할 수 있는 독서 가이드가 되길 기대한다"고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>