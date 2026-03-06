강원 청년 자산 형성 지원사업 시작

청년 10만원+기업 5만원+도·시군 5만원

3년 뒤 720만원+이자 지원

16일부터 '청년 디딤돌 2배 적금' 홈페이지 통해 신청 가능

강원특별자치도는 청년 근로자의 경제적 자립과 자산 형성을 지원하고, 기업의 고용 안정과 장기 재직을 유도하기 위해 '2026년 청년 디딤돌 2배 적금 지원사업'을 시행한다고 6일 밝혔다.

이 사업은 2023년부터 청년의 안정적인 자산 형성을 돕기 위해 추진 중이며, 올해는 600명을 선정해 지원할 계획이다.

청년 디딤돌 2배 적금 지원사업은 청년 근로자가 매월 10만원을 적립하면 소속 기업이 5만원, 도·시군이 5만원을 추가로 적립해 3년간 지원하는 제도다.

만기 시 청년은 원금 720만원과 이자를 함께 수령하게 된다.

지원 대상은 도내 거주 및 기업에 근무하는 기준 중위소득 150% 이하의 만 18세 이상 45세 이하 청년 근로자다.

신청 절차는 기업이 먼저 참여 신청을 하고, 시군에서 기업 심사를 완료한 이후 근로자가 신청하는 방식으로 진행된다.

최종 대상자는 신청자의 소득, 재산, 거주 기간, 근로 기간, 가구원 수 등을 종합적으로 고려해 선정한다.

지원제외 대상은 ▲(근로자) 중앙 및 지자체의 유사 자산형성 지원사업 기참가자 또는 참가중인 근로자, 고용보험 미가입자, 사치·유흥·향락업체, 도박, 사행업 종사자 등 ▲(기업) 중소기업 인력지원 특별법 제3조(적용범위) 해당하는 기업 (일반유흥 주점업, 무도유흥 주점업, 기타 주점업, 기타 사행시설 관리 및 운영업, 무도장 운영업 등), 임금체불 사업주 등이다.

도는 기업과 근로자의 신청 준비 기간을 고려해 3월 6일 사전 공고를 실시한다.

신청 접수는 오는 16일 오전 9시부터 4월 10일 오후 11시까지 '청년 디딤돌 2배 적금' 홈페이지를 통해 온라인으로 진행된다.

최종 지원 대상자는 4월 중 강원특별자치도 및 시군, 청년 디딤돌 2배 적금 홈페이지를 통해 발표되며 개별 안내도 함께 이루어질 예정이다.

김만호 강원특별자치도 경제국장은 "청년 디딤돌 2배 적금 지원사업은 도내 청년 근로자에게는 자산 형성의 기회를, 기업에는 고용 안정과 장기 재직 효과를 제공하는 대표적인 청년 정책"이라며 "청년과 함께 미래를 여는 강원 청년 비전에 맞춰 맞춤형 청년 정책을 지속 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

