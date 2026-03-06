"누구에게도 이런 일 벌어지지 않았으면"

1년 넘게 청원 운동했지만 교통사고 당해

교통사고로 아내를 잃은 뒤 '신호등 설치' 청원 운동을 벌이던 미국 남성이 똑같은 교차로에서 숨지는 비극적인 일이 벌어져 현지 사회에 큰 충격을 주고 있다.

지난 2일(현지시간) 9뉴스 등 미국 지역 매체 보도에 따르면, 이날 미국 콜로라도주 그린우드 빌리지의 한 교차로에선 교통사고가 발생해 남성 1명이 숨졌다.

사망한 남성의 이름은 게리 골드버그(82). 그는 이 교차로에서 수년째 신호등 설치 청원 운동을 진행한 시민이었다. 사고 당일 골드버그는 사촌과 점심 식사를 하기 위해 이동하던 중 변을 당한 것으로 전해졌다. 사촌은 뒤늦게 사고 소식을 접했다고 한다.

게리 골드버그가 신호등 설치 청원을 하던 교차로. 앤디의 빛 유튜브 캡처 AD 원본보기 아이콘

골드버그는 2024년 5월 이 교차로에서 아내 앤디 골드버그(사고 당시 59)를 잃었다. 그의 아내 또한 차에 치여 숨졌다. 이후 골드버그는 '앤디의 빛'이라는 이름의 청원서를 만들고, 1년 넘게 교차로를 지키며 신호등 설치 청원 운동을 벌여 왔다. 그의 요구는 교차로 내 보행자를 위한 안전시설을 세워 달라는 것이었다.

그의 꾸준한 청원 운동은 지역 사회의 눈길을 끌었으며, 지역 언론인 9뉴스도 그와 인터뷰를 진행했다. 지난해 11월 골드버그는 9뉴스에 "아내의 죽음을 겪은 뒤 앞으로는 누구에게도 이런 일이 벌어지지 않았으면 하는 마음에 청원했다"며 "이번 일로 좋은 변화가 생긴다면 아내의 죽음이 헛되지 않았다는 생각이 들 거다. 마음을 정리하는 데 큰 힘이 될 것 같았다"고 전했다.

그러나 그의 꾸준한 요구에도 불구하고 교차로에는 신호등이 설치되지 않았고, 결국 이번에는 골드버그가 사고의 피해자가 된 셈이다. 9뉴스는 해당 교차로 인근 주민들의 발언을 인용해 "이곳에서는 빈번하게 사고가 발생해 왔다"고 지적했다.

교차로가 위치한 그린우드 빌리지 시 당국은 현재 신호등 설치를 검토 중인 것으로 전해졌다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr



