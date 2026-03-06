온라인 구매 시 체험권 제공

고성능 주행 성능 인정

메르세데스-벤츠 코리아가 고성능 스포츠카의 주행 성능을 인정받은 성과를 바탕으로 브랜드 경험 확대를 위한 디지털 마케팅을 강화한다. 수상을 기념한 특별 혜택을 통해 고성능 라인업의 판매 동력을 확보한다는 전략이다.

벤츠 코리아는 온라인 세일즈 플랫폼 '메르세데스-벤츠 스토어'에서 고성능 2-도어 쿠페 '메르세데스-AMG GT' 구매 고객을 대상으로 스페셜 캠페인을 3월 한 달간 진행한다고 6일 밝혔다. 이번 행사는 해당 모델이 한국자동차기자협회와 중앙일보의 '2026 올해의 차'에서 각각 '올해의 퍼포먼스' 부문을 수상한 것을 기념해 기획됐다.

오는 31일까지 스토어를 통해 차량을 예약하고 출고를 마친 고객에게는 레이스 트랙이나 오프로드에서 주행 기술을 배울 수 있는 '메르세데스-AMG 익스피리언스' 또는 '메르세데스-벤츠 SUV 익스피리언스' 이용권이 인당 2매 제공된다.

메르세데스-AMG GT는 모터스포츠 기술을 접목한 최상위 스포츠카다. 지난해 선보인 'GT 55 4MATIC+'는 최고 출력 476마력, 최대 토크 71.4kgf·m의 성능을 발휘하며, 고성능 플러그인 하이브리드(PHEV) 모델인 'GT 63 S E 퍼포먼스'는 시스템 합산 출력 816hp와 최대 토크 1420Nm을 구현한다. 특히 GT 63 S E 퍼포먼스는 정지 상태에서 100km/h까지 단 2.8초 만에 도달해 양산 모델 중 가장 빠른 가속력을 갖췄다.

벤츠 코리아는 온라인 스토어를 통해 매달 차별화된 캠페인을 전개하며 고객 접점을 넓히고 브랜드 가치를 제고할 방침이다.

