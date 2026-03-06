[오늘의신상]아영FBC, 영화 ‘대부’의 와인 코폴라 6종 출시

코폴라 다이아몬드 컬렉션 4종·디렉터스 컷 2종 출시

대부 세계관 담은 ‘마피아 파티’ 진행

영화 대부(The Godfather)의 감독 프란시스 포드 코폴라가 만든 와이너리 코폴라 와인 6종이 출시된다.

아영FBC는 코폴라의 대표 라인업인 다이아몬드 컬렉션 4종(샤르도네·피노누아·카베르네 소비뇽·클라렛)과 프리미엄 라인 디렉터스 컷 2종(소노마 코스트 샤르도네·알렉산더 밸리 카베르네 소비뇽)을 선보인다고 6일 밝혔다. 국내 출시를 기념해 특별 프로모션인 마피아 나잇 by 코폴라를 오는 20일 개최한다.

다이아몬드 컬렉션은 오래된 셀러에서 발견된 와인병에서 영감을 받아 탄생한 라인으로 캘리포니아 와인의 클래식한 스타일과 균형 잡힌 완성도를 갖춘 것이 특징이다. 디렉터스 컷은 초기 영화 장치 '조이트로프(Zoetrope)'에서 영감을 받은 라벨 디자인을 적용해 정밀한 와인메이킹과 영화적 스토리텔링을 결합한 컬렉션으로 평가받는다.

코폴라는 1975년 잉글룩 에스테이트(Inglenook Estate)에서 와인 사업을 시작해 2006년 소노마 카운티의 샤또 수버렌(Chateau Souverain) 부지를 인수하며 현재의 프랜시스 포드 코폴라 와이너리를 설립했다.

그는 "와인은 항상 식탁 위에 있어야 한다"는 신념 아래 가족과 함께 나누는 식사 문화에서 영감을 받아 와인을 삶을 기념하는 문화로 재해석했다. 와인을 가족과 삶을 기념하는 문화로 정의하며 영화적 스토리텔링을 브랜드에 접목시킨 것이 특징으로 프리미엄 와인 브랜드로 자리매김하고 있다.

론칭 기념 마피아 나잇 by 코폴라는 코폴라 감독의 대표작 대부에서 착안해 기획했다. 한강 야경을 배경으로 108명이 함께하는 대규모 마피아 게임이 진행되며 아무도 탈락하지 않는 몰입형 방식으로 운영돼 참가자 전원이 끝까지 행사를 즐길 수 있다.

행사에서는 코폴라 와인 6종을 자유롭게 시음할 수 있으며 코폴라 와이너리 레스토랑 러스틱(Rustic) 총괄 셰프 팀 보델(Tim Bodell)이 특별 방한해 선보이는 이탈리안 아메리칸 스타일 푸드가 뷔페 형태로 제공된다. 와인을 매개로 낯선 사람들이 자연스럽게 어울리고 영화적 분위기 속에서 브랜드 세계관을 경험할 수 있도록 기획된 점이 특징이다.

'마피아 나잇 by 코폴라'는 오는 20일 오후 6시~10시까지 반포 솔빛섬에 위치한 무드서울 2층에서 진행되며 티켓은 1인 5만9000원으로 네이버 스마트스토어 와인나라에서 예매할 수 있다.

