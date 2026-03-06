4월1일 부임… 영업 전문가

APAC 조직 개편 병행

마세라티가 한국 시장의 독자적인 경영 체제를 공고히 하기 위해 내부 영업 전문가를 수장으로 전진 배치한다. 아시아·태평양(APAC) 지역의 조직 개편과 맞물려 국내 시장에 최적화된 세일즈 전략을 강화한다는 포석이다.

마세라티 코리아 신임 총괄 가우랍 타파(Gaurav Thapa). 마세라티 코리아 AD 원본보기 아이콘

마세라티 코리아는 오는 4월1일부로 가우랍 타파(Gaurav Thapa)를 신임 총괄로 임명한다고 6일 밝혔다. 기존 다카유키 기무라 총괄의 임기가 종료됨에 따라 그동안 국내 세일즈를 총괄해온 가우랍 타파를 적임자로 낙점했다.

가우랍 타파 신임 총괄은 자동차 산업에서 세일즈 전략과 네트워크 개발을 중심으로 경력을 쌓은 인물이다. 람보르기니 APAC과 아우디 재팬을 거쳐 2018년 마세라티에 합류했으며, 지난달 말까지 마세라티 코리아의 세일즈 디렉터로서 영업 전반을 이끌어왔다.

아시아·태평양 지역의 운영 체계도 새롭게 정비됐다. 신설된 마세라티 APAC 조직은 한국과 중화권, 일본, 동남아시아 등을 포괄하며 운영 효율성을 극대화할 방침이다. 새롭게 구성된 조직은 25년 이상의 국제적 경험을 보유한 줄리 타이엡-두트리오가 이끌게 된다.

마세라티는 이번 인사를 통해 각 국가 시장에 최적화된 마케팅 및 세일즈 전략을 추진할 계획이다.

