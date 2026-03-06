에이스침대몰에서 1·2인용 침대 구입하면 할인혜택

에이스침대가 봄을 맞아 예비·신혼부부를 위해 이달 말까지 온라인 웨딩 기획전을 실시한다.

에이스침대 봄맞이 온라인 웨딩 기획전. 에이스침대 AD 원본보기 아이콘

이번 온라인 웨딩 기획전에서는 결혼과 이사 등 새로운 출발을 준비하는 예비부부와 신혼부부를 위해 인기 제품부터 신제품까지 다양한 침대 라인업을 선보인다.

기획전은 1인용과 2인용 베스트셀러 침대 10종을 세분화해 구성했다. 먼저 1인용 침대는 ▲감성과 공간 활용도를 갖춘 '노벨라(NOVELLA)' ▲아늑하고 차분한 느낌을 강조한 '라노떼(LANOTTE)' ▲브리티시 레트로 감성의 싱글 침대 '올리보(OLIVO)'가 마련됐다. 디자인과 실용성을 갖춘 'BMA1086', 'BMA1169' 등도 포함돼있다.

2인용 침대는 ▲세미 클래식 디자인의 '플로라(FLORA)' ▲신혼 침대의 정석 '루체-Ⅲ(LUCE-Ⅲ)' ▲호텔 스위트룸을 연상시키는 'BMA1148' 등으로 구성돼있다. 안정감 있는 침실 분위기를 연출해줄 'BMA1164', '아르코(ARCO)'도 다양한 취향을 만족시킬 것으로 기대된다.

풍성한 구매 혜택과 이벤트도 진행된다. 행사 기간 동안 에이스침대몰 신규 회원에게는 특별 할인 쿠폰이 지급되며, 행사 대상 제품을 구매하면 추가 할인 혜택이 제공된다.

1인용 베스트 침대 5종과 함께 CA Ⅱ 등급 이상 매트리스를 구입하면 백화점 상품권 2만 원권을 증정하고, 2인용 베스트 침대 5종과 함께 HT-L 등급 이상 매트리스 구매하면 고급 침구세트를 사은품으로 제공한다. 에이스침대몰 내 포토 후기 이벤트에 참여할 경우 네이버페이 금액권도 받을 수 있다.

에이스침대 관계자는 "신혼 생활의 시작을 함께하는 침대는 매일의 휴식과 일상을 책임지는 가장 중요한 요소"라며 "이번 온라인 웨딩 기획전을 통해 많은 신혼부부 고객들이 에이스침대의 제품들을 특별한 혜택과 함께 경험하고, 새로운 시작을 만족스럽게 준비하시길 바란다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



